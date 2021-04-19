Чи стане послання Путіна початком великої війни: інтерв'ю з Піонтковським – пряма трансляція

Президент Росії Володимир Путін готує послання Федеральним зборам 21 квітня. Існують припущення, що саме в цей день стане зрозуміло, що буде далі.

В українців виникають побоювання, адже ситуація на Донбасі загострюється з кожним днем. Водночас у Євросоюзі заявлять про рекордну кількість військ Росії на кордоні з Україною.

До теми Найбільше за весь час, – в ЄС заявили про рекордну кількість військ Росії на кордоні з Україною

Окрім цього, за інформацією "Дзеркала тижня", керівництво незаконного угруповання окупованої території Донецької області розглядає 3 варіанти звернення до глави Кремля:

перший – прохання надати військову допомогу;

другий – прийняти так звану "ДНР" до складу Росії;

третій – визнати незалежність угруповання.

То яких сюрпризів чекати українцям від послання Путіна до Федеральних зборів і чи зможе Україна та Захід адекватно відреагувати на загрози і шантаж, щоб зупинити Росію. Про це і не тільки Олексій Печій обговорить під час інтерв'ю з російським опозиційним публіцистом Андрієм Піонтковським на ютуб-каналі 24 каналу.

Ви можете залишати свої запитання Андрію Піонтковському в чаті і ми обов'язково їх озвучимо в прямому ефірі.

Інтерв'ю з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: дивіться пряму трансляцію