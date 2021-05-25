Інтерв'ю батька Протасевича та екскерівника СІЗО Алкаєва: онлайн-трансляція

Журналіст Роман Протасевич, якого затримали у Мінську, записав перше відео з СІЗО. Однак воно лише занепокоїло його батька. Він впевнений – сина змусили "зізнатись" у тому, чого він не робив.
Усі ці події обговорюватимуть батько журналіста Дмитро Протасевич та екскерівник СІЗО, у якому нібито перебуває Роман, Олег Алкаєв. Спілкуватиметься з ними ведучий 24 каналу Єгор Скоріна.
До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі
Чи свої слова говорив журналіст Протасевич на відео, яке опублікувало МВД Білорусі? Як Лукашенко вибиває з людей необхідні визнання та усуває опонентів? Про все це – в інтерв'ю 24 каналу.
Інтерв'ю з Дмитром Протасевичем та Олегом Алкаєвим: онлайн-трансляція
Затримання Протасевича: головне
- Мовиться про подію, яка трапилась 23 травня у Мінську та вже сколихнула весь світ.
- У столиці Білорусі екстрено здійснив посадку літак рейсу Афіни – Вільнюс. На борту перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Одразу після посадки журналіста та його дівчину затримали силовики. Протасевичу загрожує до 15 років ув'язнення за кількома кримінальними справами.
- Що цікаво, причину посадку одразу екіпажу не повідомили. Сказали, що на борту нібито є вибухівка – це виявилось фейком.