Інтерв'ю батька Протасевича та екскерівника СІЗО Алкаєва: онлайн-трансляція

25 травня 2021 , 16:00
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Джерело:

24 канал

Журналіст Роман Протасевич, якого затримали у Мінську, записав перше відео з СІЗО. Однак воно лише занепокоїло його батька. Він впевнений – сина змусили "зізнатись" у тому, чого він не робив.

Усі ці події обговорюватимуть батько журналіста Дмитро Протасевич та екскерівник СІЗО, у якому нібито перебуває Роман, Олег Алкаєв. Спілкуватиметься з ними ведучий 24 каналу Єгор Скоріна.

До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі

Чи свої слова говорив журналіст Протасевич на відео, яке опублікувало МВД Білорусі? Як Лукашенко вибиває з людей необхідні визнання та усуває опонентів? Про все це – в інтерв'ю 24 каналу.

Інтерв'ю з Дмитром Протасевичем та Олегом Алкаєвим: онлайн-трансляція

Затримання Протасевича: головне

  • Мовиться про подію, яка трапилась 23 травня у Мінську та вже сколихнула весь світ.
  • У столиці Білорусі екстрено здійснив посадку літак рейсу Афіни – Вільнюс. На борту перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
  • Одразу після посадки журналіста та його дівчину затримали силовики. Протасевичу загрожує до 15 років ув'язнення за кількома кримінальними справами.
  • Що цікаво, причину посадку одразу екіпажу не повідомили. Сказали, що на борту нібито є вибухівка – це виявилось фейком.
Автор: Тетяна Пасічник