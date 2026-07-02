Далі для росіян буде лише гірше: інтерв'ю з Дмитром "Апостолом" Карпенком

Журналіст і блогер Дмитро Карпенко (Апостол) в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився унікальними подробицями роботи з інформаторами в тилу ворога та розповів про реальний стан російської армії на фронті.

Карпенко детально розповів про роботу своєї унікальної програми "Гроші від Апостола", яка допомагає Силам оборони України отримувати надсекретні дані з тилу ворога та знищувати логістику окупантів.

У розмові з журналісткою Дариною Труновою Дмитро Карпенко розкрив деякі подробиці майбутньої блокади тимчасово окупованого Криму, неминучу нову хвилю примусової мобілізації в Росії після парламентських виборів, а також залучення росіянами до війни студентів та іноземних найманців.

Читайте також Спеціальна бензинова операція: як Путін втрачає зв’язок із реальністю і чому Росія запанікувала

Спецоперації в Криму та програма "Гроші від Апостола"

Хочу розпочати із Кримського мосту… Одного мосту вже немає в Криму завдяки нашим ССОшникам, а саме Північнокримського каналу. Це важлива військово-логістична артерія для окупантів. Можливо, раптом так збіглося, що завдяки вашій програмі "Гроші від Апостола" вдалося здійснити й цю операцію, чи, можливо, інші операції в Криму?

Те, що я завжди кажу всім, хто мені пише або звертається: є публічні об'єкти, які доступні абсолютно всім на тих самих картах Google. І міст – це статичний об'єкт, який не може сьогодні бути тут, а завтра в іншому місці. Тому те, що він там був, знали всі. Те, що він завтра все одно буде зруйнований, це теж знають усі.

Тому це був, швидше за все, плановий об'єкт на ураження, який знищили, коли з'явилися відповідні засоби. Тобто публічна інформація, яку можна легко нагуглити, в принципі не потрібна для моєї програми ("Гроші від Апостола", – 24 Канал).

У моїй програмі основний упор робиться на підтвердження унікальної інформації. Тобто, коли людина дає мені інформацію, наприклад, про виробництво БПЛА чи НРК, вона робить для мене фото або відео з певними позначками, щоб я розумів, що це відео зроблено спеціально для мене, воно унікальне, непублічне, і тоді це береться в роботу.

Статичні об'єкти типу порохового заводу чи заводу з виробництва чипів відомі всім. Мало того, у нас є багато людей, які там колись працювали.

Наші спецслужби їх знаходять, консультуються, дізнаються деталі. Тобто це не зовсім моя історія, але це логічна історія, яка мала відбутися.

Що, наприклад, в Криму могло б вас зацікавити?

Крим – це один з етапів роботи наших Сил оборони України (СОУ). І ключовий момент тут – це об'єкти ППО. Якщо взяти всю історію війни, починаючи з 2022 року, то спочатку відбулася зачистка острова Зміїний, потім відтіснення Чорноморського флоту РФ.

Коли було зачищено море, виникла потреба звільнити небо. А для цього треба було прибрати спочатку все ППО і досягти цього за допомогою малої авіації. Тому в Криму дуже цікавими є об'єкти ППО, різні РЛС, ретранслятори, склади.

Зараз основний упор також іде на бензин, місця перекачування та збору солярки, бензину, дизеля.

Примусова мобілізація у РФ, блокада Криму та таємниці програми "Гроші від Апостола": дивіться відео

Як працює програма "Гроші від Апостола" та безпека інформаторів

Ми майже кожного дня бачимо і від Мадяра, і від СБУ, і від ССО, що прилітає і по "Панцирям", і по РЛС-кам. Тобто це системна робота, і не тільки в Криму. Хочеться розуміти, як часто саме завдяки вашій програмі це все спрацьовує?

Програма працює досить простим чином. З'являється джерело інформації, дає певні дані, ця інформація ретельно перевіряється і потім в установленому порядку потрапляє до різних організацій та підрозділів на ураження.

Я завжди наголошую: у моєму Telegram-каналі ніколи не буде видно результатів роботи моєї програми. Чому? Тому що за мною спостерігають, вивчають мою діяльність з того боку.

Оскільки я дуже сильно турбуюся про безпеку своїх джерел, я ніколи не публікую матеріали з ними, щоб не було прямого зв'язку. Тому, якщо є інформація для СБС, для 414-го підрозділу чи для К2, я віддаю її напряму або через визначені правила.

Інформація перевіряється, віддається в роботу, по ній працюють. Ніде не згадується, що це були мої дані, бо навіщо це комусь знати?

Хочеться розуміти, а як саме ви захищаєте цих людей? Як вони можуть бути впевнені, що дійсно не постраждають? Чого вони не мають робити – наприклад, коментувати щось чи фіксувати свій голос?

По-перше, як я вже казав, на моїх ресурсах немає жодного фото чи відео, отриманого від джерел за програмою. Це повністю закрита інформація.

По-друге, є цілий набір інструкцій та правил, які мої інформатори мають виконувати.

Звісно, в публічному просторі я їх не озвучуватиму, адже їхня служба захисту держтаємниці (ЗГТ) намагається все це вирахувати. Проте ми використовуємо багато Telegram-акаунтів, WhatsApp, FaceTime. Як правило, зараз усе працює за схемою: на одну людину – один акаунт.

Якщо говорити про ваших інформаторів у відсотковому співвідношенні: скільки їх на тимчасово окупованих територіях, а скільки звертається з території Росії? П'ятдесят на п'ятдесят чи більше з окупованих?

З окупованих територій звертаються переважно цивільні люди, які не служать в армії, а просто хочуть допомогти. Але у них там великі проблеми з інтернетом, тому тримати зв'язок важко.

До того ж сучасні засоби розвідки дозволяють знаходити техніку глибоко в тилу без участі людини. Це показують "Азов", Третій корпус, СБС, які за допомогою middle strike-дронів залітають на 100 кілометрів і бачать техніку.

Проте бувають різні історії. Наприклад, коли окупанти збираються відсвяткувати якесь нагородження в ресторані, і мне з цього закладу підсвічують координати. Тоді туди щось прилітає.

Є люди, які з вами співпрацюють роками та системно отримують гроші?

Так, є люди, які працюють з самого початку програми, з 2023 року. Є ті, хто працює за гроші, і ті, хто без грошей.

А яка мотивація у тих, хто працює без грошей? Як вони це пояснюють?

Вони кажуть: "Ми проти режиму". Серед них є старші офіцери та офіцери спецслужб РФ.

Тобто вони продовжують служити, але співпрацюють з вами?

Так, у цьому і є весь сенс. Є один чоловік, який написав мені у 2023 році, бувшии старшим лейтенантом, а зараз він уже майор. Він росте по кар'єрній драбині.

Іноді йому потрібно дати хабар для підвищення – я даю йому на це гроші, він отримує посаду і росте далі, надаючи нам інформацію.

Інформація буває різною. Дехто думає, що сенс лише в тому, щоб дати координати для удару. Ні, є інформація щодо штабів армії, де люди мають доступ до списків втрат, прибулих, вибулих, до всієї внутрішньої тилової історії.

Людина за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення (ЛБС) не може дати тактичну інформацію, бо її там немає. Одне з моїх правил – підтвердження того, що ти даєш.

Якщо мені просто скидають точку і кажуть "тут сидить гранатометник чи стоїть гармата Д-30" – це одна з тисячі заявок, які я ігнорую. Але людина в штабі може сфотографувати карти, плани, наміри.

Також зараз по всій ЛБС у них великі проблеми з бензином. Армія купує пальне за власний кошт. Через це пілоти БПЛА економлять бензин і глушать генератори – це системна проблема по всьому фронту. І логісти з тилу можуть підсвітити, що їде бензовоз із трьома кубами пального, і його дорогою "спіткає невдача". Так перерізається логістика.

А ви помічали, коли цього року почало активно прилітати по російських територіях, зокрема по Московському НПЗ, який зупинився щонайменше на пів року, чи з'явилося більше охочих повідомляти координати? Чи цієї хвилі так і не виникло?

Моя програма зараз перекваліфікувалася суто на військову інформацію. Люди глибоко в тилу мало що можуть дати, окрім координат заводів, які й так відомі на Google Maps чи супутникових знімках партнерів. Зараз супутникові знімки доступні в Telegram одразу після прильотів.

Але є люди на самих НПЗ, які підтверджують: згоріла конкретна установка, ремонт триватиме два тижні, плановий вихід через три тижні. Я передаю це спеціалістам, вони враховують це при плануванні наступних ударів.

Що найбільш ризикованого робили люди, які передавали вам інформацію?

Усі, хто перебуває на ЛБС, і так під постійним ударом.

Нещодавно один інформатор фактично викликав вогонь на себе. Він скоригував удар: "Бийте по мені, я в цей момент відійду туди-то".

Туди прилетіло близько двох десятків наших FPV-дронів, усе вибухнуло, було багато "двохсотих" і "трьохсотих" окупантів, а сам він залишився живим, бо ми розрахували чіткий таймінг. СБС чудово розуміють такі завдання і допомагають у реальному часі.

Частіше за все ці російські військові залишаються служити в армії РФ чи намагаються перейти на наш бік і воювати в добровольчих батальйонах?

Усе дуже індивідуально. Ті, хто одразу декларує бажання вступити до добровольчих підрозділів, зазвичай кажуть, що гроші їм не потрібні. Але ми все одно витрачаємо на них кошти.

Наприклад, якщо пілот літає і наші збивають його "пташку", його можуть перевести в штурмовики. Мені це невигідно. Тому я виділяю йому гроші, щоб він купив новий дрон замість збитого, і він продовжує літати та приносити користь СОУ ще кілька місяців.

Потім планується його евакуація: наші начальники розвідки прокладають маршрут, роблять коридор на кілька годин, і він виходить.

Інша категорія – ті, хто працює суто за гроші через фінансові проблеми. Я їм прямо кажу: "Я дорослий хлопець, не треба мені розповідати свої історії. Кажи, скільки хочеш, і поїхали".

Є й такі, хто каже: "Я воюю вже чотири роки, грошей не треба, просто допоможіть вижити, я не хочу воювати ні за вас, ні за них". Вік різний – від 20 до 60 років. Згодом я опублікую ці листування, це буде дуже цікаво.

Були ті, хто намагався вас умовно "намахати"?

Звісно, були.

Що їх чекає?

Нічого особливого. Я спілкуюся навіть із деякими співробітниками ФСБ.

Якщо мене кинув російський військовий, я теоретично можу здати його їм, але це забирає багато часу і не приносить профіту. Проте, ми майже завжди залишаємося в плюсі.

Буває, що працюєш із людиною пів року, вона просить аванс у 150 тисяч рублів, ти їй скидаєш, а вона зникає. Тут важко сказати: чи це кидок, чи його затримали, чи він просто вирішив тихо піти. Я можу його знайти, але навіщо?

Чи можете озвучити приблизні цифри, скільки людей скористалися вашою програмою?

Працює дуже багато людей. Якщо людина високопоставлена – наприклад, директор банку, який пропонує списки клієнтів чи виписки з рахунків, – у мене немає часу на це.

Я передаю її профільним фахівцям, які розуміють, що таке дебет, кредит і сальдо. Те саме стосується інженерів із документацією.

Я виступаю в ролі такого собі "посередника": людина пише мені, переконується, що це дійсно я, а далі я передаю її в надійні руки спецслужб.

Ви казали, що пише багато людей. Багато – це скільки?

Щодня надходить від 50 до 100 нових контактів. Одразу половину можна відсіяти – це божевільні, які пропонують отруїти повітря біля Кремля, щоб ліквідувати Путіна.

Багато хто шукає своїх родичів, які зникли на війні, – їх я перенаправляю в проєкт "Хочу жить".

Але щодня з'являється 1 – 3 реальних нових контакти, які починають працювати. Може написати 100 рядових штурмовиків, яких завтра женуть на смерть і вони благають про порятунок, а може написати заступник командира бригади у званні майора. Майор за пів року роботи може дати колосальний обсяг інформації.

З іншого боку, бувають безтолкові полковники в тилу за 1000 кілометрів від фронту. Він ніби й патріот України, бо колись тут навчався, але його інформація типу "ми відправили два Урали й 130 контрактників" – це ні про що.

Як ви рятуєте корисних інформаторів?

Одна з робочих схем: коли командири чи пілоти пишуть, що їх прямо зараз знищують у бліндажі.

Я можу за годину зробити так, щоб по них перестали бити. Зв'язуюся з начальником розвідки нашого підрозділу на цьому напрямку, даю координати й кажу: "Там сидить наш чоловік, який працюватиме на нас".

Наші припиняють вогонь на пару годин. Потім ми передаємо їм Starlink, наші сім-карти, телефони та роутери, щоб вони постійно були на зв'язку.

А як вони вас знаходять? Дивляться YouTube чи Telegram?

Переважно YouTube та TikTok. З нашим Telegram є проблема: українські канали просять гроші за репости або не хочуть безплатно поширювати контакти програми. Росіяни не знайдуть мій канал серед тисяч інших, якщо не знатимуть точної назви.

А до того ж YouTube та TikTok у них працюють чудово. Кожен перший приходить з YouTube, кожен другий – з TikTok.

Самі бійці між собою це не обговорюють, адже одне з головних правил безпеки – нікому не розповідати про співпрацю зі мною: ні дружині, ні друзям, ні побратимам. Хоча бувають випадки, коли дружини бійців самі виходять на зв'язок, бо чоловіки передали їм мої контакти.

Чому у вас з'явилася рубрика "Думки Апостола"? Це спосіб достукатися до росіян чи вона більше для українців?

Ця історія почалася у 2023 чи 2024 році, коли вийшов перший ролик. Тоді військові запросили мене на Харківщину, де були полонені. Наші місцеві "зрадофіли" почали розганяти паніку, що Харків нібито здадуть і треба терміново евакуюватися.

Я побував на пунктах управління, поспілкувався з військовими й зрозумів, що там вибудувана повноцінна оборона, ворога успішно знищують, і жодної зради немає. Я записав ролик, щоб заспокоїти людей. Тобто спочатку це було орієнтовано на нашу аудиторію.

Але росіяни теж дивляться ці відео, нарізають їх на шортси, і вони розлітаються мережею. Це не заспокійливе в стилі "війна закінчиться за два тижні", це аналітика, побудована виключно на фактах, які я знаю.

Ситуація на фронті: дефіцит пального та реальні втрати ворога

Ви останнім часом говорите про можливі сценарії в Росії, зокрема про посилення мобілізації після виборів до Держдуми. Чим ви можете підтвердити цю інформацію? Чи можуть росіяни або українці її зірвати?

Ми зірвати її не можемо. Ми можемо лише максимально попереджати, що вона буде на 100%.

Чому після виборів? Тут не треба бути великим експертом, достатньо скласти простий пазл. Навесні цього року вони протестували технології блокування VPN-сервісів, соцмереж та Telegram. У них усе це працює.

Зараз у них плануються вибори. Якщо оголосити мобілізацію до виборів – це викликає величезний негатив.

Варто розуміти, що часткова мобілізація, оголошена 21 вересня 2022 року, юридично досі триває. Людей викликають у військкомати нібито для "уточнення даних", а там змушують підписувати контракт.

Нову хвилю просто оголосять офіційно, заявивши, що потрібно ще 500 тисяч осіб. Сценарій буде такий: проходять вибори, за 5 днів відключають інтернет, виходить Путін і каже, що Генштаб попросив ще 500 тисяч багнетів.

Це підтверджують мої джерела у російських військкоматах та адміністраціях, які вже зараз отримують плани мобілізації на жовтень, листопад та грудень – приблизно по 5 тисяч осіб з кожного регіону. У них близько 100 суб'єктів федерації, от вам і 500 тисяч.

А уявити, що там переможе якась умовна опозиція, неможливо?

Там немає опозиції. Партія "Нові люди" – це ті самі старі помічники "Єдиної Росії". А та опозиція, яка сиділа в Європі й мірялася в YouTube, у кого розумніше голосування, – це не опозиція.

Тобто сценаріїв протестів чи бунтів ми не розглядаємо?

Ні, цього не буде. Ми мали це побачити у 2022 році, але не побачили.

Але ж тепер туди прилітає – на військові заводи, нафтобази. Бензин уже коштує по 120 – 140 рублів.

Це інша історія, не пов'язана з мобілізацією. Це ситуація "відкрив холодильник або бак, а там порожньо".

Пересічний росіянин за 1000 кілометрів від кордону взагалі не помічає війни, якщо в його місто не прилітало.

Про війну вони дізнаються лише через зростання цін та дефіцит бензину, але це ретельно приховується. На вулиці вони не вийдуть, бо знають: вийдеш на мітинг – поїдеш на фронт. Коло замкнулося.

Якщо говорити про примусову мобілізацію, видно, вона вже проявляється. Були випадки в Пензенській області, де силовики влаштували масові облави на чоловіків, б'ють їх і змушують підписувати контракти. Чи стане це масовим явищем?

Усе залежить від того, як це упакувати. У них зараз близько 40 тисяч військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ).

Силовики пояснюють ці облави тим, що вони шукають дезертирів, колишніх зеків та "вагнерівців", які несуть небезпеку для цивільних. Тобто виставляють себе рятівниками.

На моїх інтерв'ю було безліч полонених, яких затримали, привезли й силою змусили підписати контракт. Просто раніше про це не говорили в медіа.

Після виборів, коли дадуть зелене світло, цю технологію облав впровадять повсюдно. Зараз у Пензенській області просто протестували реакцію суспільства.

Мобілізаційні плани Кремля та залучення студентів

Останнім часом Путін почав активно залучати студентів, закликаючи їх "помирати за батьківщину". Деяким погрожують відрахуванням, якщо вони не підпишуть контракт. А потім мами з'ясовують, що замість керування дронами їхні діти опинилися в піхоті. Наскільки це масове явище?

Це відбувається повсюдно. Завдяки моїй програмі мені пишуть навіть викладачі університетів. Звісно, фотографувати списки студентів мені не потрібно, але вони передають внутрішні методички та розпорядження.

Кожен коледж, технікум чи ВНЗ має чітку рознарядку – скільки людей вони мають здати в армію. В місті-мільйоннику навчається близько 80 тисяч студентів. Знайти серед них 150 слабеньких – не проблема.

Їм просто кажуть: "Ми тебе відраховуємо, ти йдеш бомжувати й все одно потрапиш під призов. Або підписуй контракт зараз, ми закриваємо всі борги, ти отримуєш премію і стаєш героєм на дошці пошани".

У РФ працює близько 3,5 – 4 тисячі коледжів. Якщо з кожного закладу залучити по 10 студентів через адмінресурс Міносвіти – це одразу 35 – 40 тисяч новобранців. Цього ніхто навіть не помітить у масштабах країни.

А чи були студенти, які хотіли здатися в полон або взяти участь у вашій програмі?

Зараз з'явилася нова тенденція. У мене є студент, якому я особисто оплатив курси оператора безпілотника. Йому погрожували відрахуванням та примусовим контрактом.

Він написав мені: "Я все одно змушений буду підписати контракт, що мені робити?".

Я переказав йому гроші на навчання, я знаю, в який підрозділ він потрапить. Він іде на війну керовано, щоб працювати на нас, а потім перейти в РДК.

По програмі найчастіше звертається саме молодь. Чому оператори БПЛА? Бо вони мають зв'язок та Starlink.

Звичайний штурмовик у 5-кілометровій зоні живе в середньому 8 годин. Перші 4 години він живий, поки біжить, потім стає "трьохсотим" і, якщо його не евакуювали, за дві години стікає кров'ю і стає "двохсотим". Якщо заходять уночі – живуть до ранку.

Чи дійсно на штурми відправляють багато поранених, у яких немає іншого виходу?

Це факт. Але у цій війні кількість "двохсотих" у росіян перевищує кількість "трьохсотих". Історично в усіх війнах співвідношення поранених до вбитих становило приблизно 3–4 до 1. Тут усе навпаки.

Вони не евакуюють поранених із поля бою, бо будь-яка спроба евакуації в зоні ураження наших дронів призводить до того, що вся евакуаційна група теж стає "двохсотими".

Ті, хто знає про мою програму, розуміють, що це їхній єдиний шанс вижити. Коли я можу домовитися з нашими підрозділами й вимкнути FPV-дрони на певному квадраті на пів години, вони починають це цінувати.

Буває, що навколо знищують усіх, а один бліндаж залишається цілим. Це навіть викликає підозру у їхнього командування, тому вони просять: "Скиньте по нас пару легких дронів для виду, бо всі косяться".

Коли у них закінчується їжа через знищення логістики, ми скидаємо їм з коптерів "Снікерси", а вони нам натомість передають свої радіостанції, щоб наші штаби слухали їхні ефіри. Це гарний обмін – радіостанція за їжу.

Але деталі цих операцій зараз розповідати не можна.

Ті, хто перейшов на наш бік, самі вирішують, чи бути їм публічними. Більшість не хоче публічності, щоб не носити тавро зрадника, хоча ніякої зради тут немає – вони просто врятували свої життя.

Жоден із тих, хто працював за вашою програмою, не просився на обмін назад у Росію?

Жоден. Людина, яка пише мені, свідомо відрізає себе від Росії.

Вони мають чіткі інструкції, що говорити нашим бійцям під час полону. Ті, хто називав правильні паролі, сиділи в полоні з тортиками, цукерками та ковбасою, поки інші утримувалися суто за Женевською конвенцією.

Останніми місяцями міністр оборони заявляв, що втрати росіян складають близько 35 тисяч осіб на місяць. Якщо ця цифра сягне 50 тисяч, це може критично зламати ситуацію на фронті. Чи дійсно у них зараз втрати перевищують темпи набору?

Ще навесні я записував ролик "Переломний момент". Тоді я пояснював, що їхній мобілізаційний ресурс становить близько 30 тисяч контрактників на місяць. І вперше навесні кількість щомісячних втрат (вбитими та пораненими) перевищила кількість новобранців.

Зараз у них набір впав приблизно до 25 тисяч на місяць, а безповоротні втрати зросли до 35 тисяч. Штурмовиків катастрофічно не вистачає, тому в піхоту переводять пілотів БПЛА й офіцерів.

За даними аналітиків DeepState, просування ворога фактично дорівнює нулю, оскільки Сили оборони України повертають стільки ж територій на інших ділянках.

За останній місяць наші звільнили близько 200 квадратних кілометрів, росіяни на інших напрямках просунулися на стільки ж.

Це і є той самий переломний момент, який посилюється колапсом логістики та дефіцитом пального.

Що робитиме Путін до жовтня – листопада, поки не оголосять примусову мобілізацію? Чи шукатиме він найманців у Китаї, КНДР чи країнах Африки?

Найманці як воювали, так і воюють. Зараз на боці РФ воює близько 28 тисяч іноземних найманців.

У проєкті "Хочу жить" є детальна статистика: лише громадян Таджикистану та Узбекистану там близько 10 тисяч. Також активно залучають громадян Колумбії, Бурунді, В'єтнаму. Останній в'єтнамець, з яким я записував інтерв'ю, був завербований прямо з московського ринку.

Але наші дипломатичні структури активно з цим борються. Завдяки роботі проєкту "Хочу жить" близько 60 країн світу на законодавчому рівні заборонили вербування своїх громадян до армії РФ під загрозою кримінальної відповідальності. Наприклад, повністю перекрили вербувальні канали в Кенії та Мексиці.

Наші безпілотники вже літають над Донбас-Ареною в Донецьку, над Маріуполем. Чого очікувати далі цього літа?

Російський весняний наступ повністю провалений. Найманців вони використовують як одноразове гарматне м'ясо для виявлення наших вогневих точок та виснаження запасів дронів.

Вони запускають 20 найманців на позицію, де у нашого екіпажу є лише 10 FPV-дронів. Навіть якщо ми вб'ємо половину, інші пройдуть, бо у нас фізично закінчуються засоби ураження.

Щодо польотів над Донецьком – це красиві кадри, але кожен такий політ коштує дорого. Проте ППО в Донецьку та Криму фактично знищена. Нещодавно по об'єктах у Донецьку було випущено 20 наших засобів, і 18 із них влучили точно в ціль.

Далі буде лише гірше, бо у них немає бензину. Мотоштурми на квадроциклах зупиняються, генератори в бліндажах не працюють.

Ми за допомогою програми відстежуємо навіть невеликі гаражі, де зберігається по 500 літрів бензину, і знищуємо їх.

Економічно це виглядає невигідно – витратити три дрони на бочку пального, але без цього пального цілий опорний пункт окупантів залишається без зв'язку та світла на два тижні.

Вони готуються до відступу?

У них немає концепції відступу. Вони просто продовжують гинути. За їхніми картами, які потрапляють до мене, вони вже мали бути на 15 – 20 кілометрів попереду. Але взяти ці кілометри вони не можуть, тому просто брешуть вищому керівництву, що просуваються.

Ця брехня накопичується на всіх рівнях – від комбата до командувача армії. Ніхто не наважиться докласти наверх, що позиції на карті намальовані фейково. У нас, на щастя, з цим почали боротися і малювати реальну картину.

Сценарії розвитку подій: блокада Криму, роль Білорусі та майбутнє війни

Якщо після виборів вони наберуть ще 200 – 500 тисяч людей, як це вплине на фронт?

Це дозволить їм лише залатати дірки в обороні. Це не будуть підготовлені війська для наступу. Їх немає на чому везти, хоча видати автомати – не проблема. На Запорізькому напрямку у них уже зараз величезні проблеми.

Поява нових 500 тисяч мобілізованих – це насамперед фінансове навантаження на Україну. Нам знадобиться додатково близько 2 мільйонів дронів, що коштуватиме мільярди доларів. Але наші військові готуються до цього.

Є чіткий планомірний задум: зачистка моря, неба, знищення ППО, паливний та фінансовий колапс ворога. Цей план був представлений Зеленському, він його погодив, і зараз усе працює як єдиний механізм.

Багато хто каже, що до осені на росіян чекає багато сюрпризів. Що це може бути? "Павутина 2.0" чи повернення Криму?

Вангувати – невдячна справа.

Щодо Криму – там очікується серйозна демографічна та гуманітарна криза. Буде голод та масовий вихід населення, бо без логістики не буде навіть пального для швидких допомог. Плюс постійні блекаути.

Вже зараз у кримських магазинах борошно продають по одній пачці в руки. Це не ІПСО, це підтверджують мої джерела.

Навіть Арестович записав звернення до кримчан із закликом тікати, поки є час. Але слухати треба Зеленського та Мадяра, який чітко каже: не стійте біля військових об'єктів.

Логічним кроком буде остаточне знищення Кримського мосту. Тоді Крим перетвориться на ізольований острів. Почнеться повна блокада.

Путін буде змушений просити Червоний Хрест про створення гуманітарних коридорів, щоб вивезти цивільних суходолом, а всіх чоловіків одразу мобілізуватимуть і кидатимуть під Запоріжжя.

А що буде на інших окупованих територіях?

Це болюче питання. Багато хто в коментарях пише, що люди на окупованих територіях самі винні, називає їх "терпилами". Але ті, хто дійсно хотів виїхати, знайшли можливість це зробити.

Дивно, що досі працює схема переведення в готівку українських пенсій на окупованих територіях.

Люди отримують по 30 – 40 тисяч шахтарської пенсії від України, сидять там і поливають брудом нашу державу. А ділки на картках "Ощадбанку" заробляють собі на нові Лексуси щотижня. Ми фактично самі фінансуємо колаборантів, і про це чомусь ніхто не хоче говорити.

Де в Росії буде найважче? Ви радили росіянам виїжджати, поки не пізно.

Після виборів кордони закриють. Вже зараз отримати закордонний паспорт чоловікам від 25 до 45 років без довідки з військкомату неможливо.

Коли закриють кордони, оголосять чергову "зраду", звинуватять Захід у тому, що він забрав у них бензин та МакДональдз, і всіх відправлять у стрій.

Росіянам не потрібен пряник, їм потрібні два батоги: один маленький, інший великий. Коли їх б'ють великим, вони мріють про повернення маленького і вважають це щастям.

Чи похитнувся міф про "сильного царя" Путіна після того, як він просив Трампа вмовити Зеленського не бити по Красній площі на 9 травня, або через скасування військово-морського параду в Петербурзі?

Я ніколи не вважав його сильним лідером. Російське суспільство взагалі не цікавиться політикою, там діє "мовчазна згода": ви не лізете в політику, ми не чіпаємо вас.

Рейтинги "Левада-Центру" ні на що не впливають, їх можна намалювати будь-які. Путін абсолютно не володіє реальними обставинами, він живе у своєму вигаданому світі паперових звітів.

На відміну від нього, Зеленський щодня записує звернення, приїжджає на місця прильотів, відвідує Куп'янськ чи Лавру.

Ми бачимо, що наш президент у контексті подій. А Путін за два тижні катастрофи в Криму чи після ударів по Москві не зронив ні слова.

Він у цей час приймає в подарунок слонів від африканських делегацій і підписує безглузді договори з Буркіна-Фасо. Це його реальний рівень.

Ви припускаєте сценарій, що Росія може напасти на Європу чи країни Балтії, щоб відвернути увагу від України?

На місці Путіна я б так і зробив. Європа абсолютно не готова до війни. Через бюрократію вони не встигнуть зреагувати, і Ригу дійсно можуть взяти за три дні.

Для нього це найкращий спосіб змінити фокус: оголосити, що Україну "демілітаризували", і піти захищати російськомовних у Балтії.

Для нас це небезпечно, бо вся допомога йде через Європу. Якщо вони стануть стороною конфлікту, то заберуть зброю собі. Але вести війну на два фронти Росія фізично не здатна.

Будь-який договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. Якщо не буде жорстких гарантій безпеки від США, СБУ та ГУР продовжуватимуть нищити їхні НПЗ, поки у них не зупиняться навіть пожежні машини.

Як розвиватиметься ситуація в Білорусі? Зеленський дав Лукашенку час до кінця тижня. Що той робитиме?

Лукашенко не вступить у війну. У нього немає боєздатної армії – лише 20 тисяч необстріляних солдатів. Якщо вони спробують смикнутися, вся промисловість Білорусі, включаючи Мозирський НПЗ, буде знищена за один ранок. Росія їх не захистить, бо не може захистити навіть Воронеж чи Москву.

До теми Як Україна провела вдалу виховну роботу з білоруським диктатором

Зараз посилився тиск щодо вимкнення російських ретрансляторів та РЛС уздовж білоруського кордону. Через ці станції росіяни спрямовують "Шахеди" на Київ та Західну Україну.

Білорусь є повноцінним учасником війни, тому ці об'єкти мають бути знищені. У відкриту конфронтацію Білорусь не піде, у них просто немає ресурсу.

Що ви порадите українцям та росіянам на найближчі місяці?

Українців я закликаю всіляко підтримувати Сили оборони. Задонатьте знайомому військовому, у фонд чи конкретному підрозділу.

Нас неможливо перемогти військовим шляхом, нас можна розвалити лише зсередини. Менше слухайте "зрадофілів", мисліть критично та перевіряйте інформацію в Google.

Росіянам, які хочуть вижити: пишіть мені за програмою "Гроші від Апостола", збережете життя і заробите грошей.

Кримчанам – терміново виїжджайте з півострова, Керченський міст довго не протримається, пального не буде.

А білорусам – якщо знову вийдете на мітинги, то взувайте білі шкарпетки, щоб не забруднити лавочки, коли ставатимете на них.

Інтерв'ю вийшло російською, сайт 24 Каналу переклав його українською. Текст інтерв’ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.