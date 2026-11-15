З'явилося за 2 години після СІЗО: політолог розкрив мету заяв очільника "Хімпрому"

Очільник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін дав інтерв'ю через 2 години після виходу з СІЗО генерала СБУ Дмитра Дуки. Тарас Загородній вважає синхронні заяви підозрюваного частиною ворожої дискредитаційної кампанії.

В ефірі 24 Каналу політолог детально проаналізував резонансні події довкола операції "Карфаген". За його словами, головна мета ворожих інформаційних вкидів полягає в намаганні змусити громадян ненавидіти власну державу більше за ворога.

Як працює ворожа ІПСО

Чим ефективніше працює українська військова машина і чим більше Україна атакує російські НПЗ, тим більше з'являється криків, що все прогнило. Іде системна дискредитаційна кампанія проти державних інститутів,

– наголосив експерт.

На думку Загороднього, ситуація, коли підозрюваний в організації наркокартелю та мережі колцентрів раптом публічно виступає з нібито викривальними заявами про корупцію і бажає здатися виключно антикорупційним органам, має всі ознаки інформаційно-психологічної операції Росії.

Ворог намагається бити по внутрішніх вразливостях, щоб підірвати довіру українського суспільства під час повномасштабної війни, тоді як СБУ та правоохоронці ефективно забезпечують контррозвідку.

Тарас Загородній про скандал навколо СБУ і НАБУ та спроби розхитати Україну зсередини: відео

Що передувало заявам "Мексиканця"

Єгор Буркін, відомий під прізвиськом "Мексиканець", є одним із ключових фігурантів антикорупційного розслідування "Карфаген" . Раніше журналісти з'ясували, що підозрюваний масово пропонував інтерв'ю провідним медіа, проте більшість редакцій відмовилися через неможливість перевірити його твердження.

"Мексиканець" є громадянином Росії, який утік до України після оголошення в розшук у 2016 році та створив транснаціональний наркокартель "Хімпром". У 2019 році проти нього відкрили кримінальну справу українські правоохоронці.

У п'ятницю, 13 листопада, Єгор Буркін розповів, що правоохоронці отримували до 370 мільйонів доларів за роботу шахрайських колцентрів. Чоловік назвав причетних посадовців та визнав власний голос на аудіозаписах.