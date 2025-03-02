Макрон хоче встановити в Україні перемир’я на місяць з забороною на удари по енергоструктурі
- Президент Франції Еммануель Макрон пропонує франко-британський план перемир'я для України на місяць "в повітрі, на морі та в енергетиці".
- Макрон вважає, що Європа не вірить в перемир'я, досягнуте лише американцями та росіянами, і пропонує альтернативу, яка гарантуватиме європейцям місце за столом переговорів.
- Макрон визнає, що спроби відновити відносини з Росією не були успішними, і тепер європейці залишилися сам на сам із загрозою на сході.
Президент Франції Еммануель Макрон пропонує франко-британський план перемир'я для України на місяць "в повітрі, на морі та в енергетиці. Він не вірить у домовленості США і Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Fiagro.
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Що говорив Макрон в інтерв'ю
Еммануель Макрон зазначив, що Європа не вірить в перемир'я, досягнуте лише американцями та росіянами. За його словами, Путін намагатиметься принизити Україну, зокрема через її демілітаризацію.
Альтернативою може стати перемир'я "у повітрі, на морі та в енергетичному секторі", яке триватиме місяць. Це гарантуватиме європейцям місце за столом переговорів.
Ми знаємо, як його виміряти. Ви повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту – це еквівалент лінії Париж-Будапешт,
– каже Макрон.
За словами президента Франції, європейських військ не буде на українській землі у найближчі тижні. Солдати будуть розгорнуті на місцях лише на більш пізньому етапі.
Французька армія може піти на розміщення ядерної зброї в країнах-партнерах у взаємодії з їхніми арміями, щоб замінити американців.
"Я вірив у те, що автономну Європу можна побудувати, відновивши відносини з Росією. Я щиро думав про це, телефонуючи Путіну до і після початку широкомасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Зрештою, ми не досягли успіху – тепер європейці самі по собі, із загрозою на сході і покинуті на заході", – зазначає Макрон.