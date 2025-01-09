Маск проведе інтерв'ю з лідеркою німецьких ультраправих Вайдель: що ховається за цією розмовою

Зовсім нещодавно зʼявилася інформація, що мільярдер Ілон Маск ввечері 9 січня має намір стрімити на своїй платформі Х інтерв'ю з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Алісою Вайдель. Ця новина неабияк сколихнула Європу.

Ця подія також мобілізувала антиєвропейські та проросійські пропагандистські ресурси та посилила їх наративи. News Insight провели дослідження того, як новинні сайти підхопили поширення дружніх Кремлю наративів і дали позитивне висвітлення Маску та Вайдель, пише 24 Канал.

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Взаємодія Маска з AfD

Ілон Маск стає все більш впливовим у європейській політиці, особливо в очах ультраправих груп. Крім просування наративів цих організацій, його дії, здається, відповідають стратегічній меті Росії підірвати єдність ЄС і Заходу. Європейські лідери стурбовані цими складними стосунками, адже вони сприймають їх як небезпечне злиття політики, технологій і зловмисної іноземної пропаганди.

Відома своєю антиміграційною та націоналістичною позицією, AfD давно хоче збільшити популярність і довіру в німецькій політиці. Відкрита підтримка партії з боку Ілона Маска, яка включає його твердження, що це єдиний шанс Німеччини запобігти "економічному та культурному занепаду", дає AfD саме те, що їй потрібно.

Європейські політики висловлюють занепокоєння, що така пряма участь рівнозначна іноземному втручанню у виборчий процес у Німеччині. Беручи до уваги те, що інтерв’ю відбувається перед важливими парламентськими виборами в лютому, час особливо делікатний. Крім цього, проведене опитування показує, що більшість німців вважають, що розмова Маска з Вайдель може посилити популярність AfD і потенційно змінити електоральний баланс на користь ультраправих.

Пропаганда ЗМІ

У виданні пишуть, що країна-агресорка Росія має добре задокументовану зацікавленість у посиленні ультраправих рухів у Європі. Проросійські медіа та пропагандистські мережі з теплом привітали заяву Маска-Вайдель, назвавши її поразкою ліберально-демократичних сил у ЄС і перемогою "патріотів у Європі".

Чимало російських і німецьких проросійських телеграм-каналів рекламують Вайдель та Маска, поширюють і посилюють антиєвропейські меседжі ультраправого лідера, а також рекламують їх інтерв’ю. Серед них є: DeFreundschaftRu, deutscherussischeheimat, matroschka_today, GHZFriedrichMaik, а також канали російських і прокремлівських новинних сайтів німецькою мовою: DE RT, uncut_news, unzensiert.

Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки використали оголошення про майбутнє інтерв'ю для "демонізації" керівництва в країнах ЄС і просування ультраправих політиків. Аби підтвердити свої заяви, вони почали цитувати російських чиновників, таких як Алєксєй Пушков, який прогнозує, що інтерв’ю Маска-Вайдель буде мати значні наслідки для німецької політики.

Статті та пости, які рекламували майбутнє інтерв’ю в російських пропагандистських ЗМІ, також викликали резонанс у французьких прокремлівських ЗМІ. Так, з’являються відверто пропагандистські заголовки про "гнилі західні демократичні режими", занепад Заходу, патріотів Європи в особі правих радикалів, доброго Маска, який перетворив Твіттер на "майданчик для вільного самовираження" (не згадується проросійська дезінформація). Ба більше, вони просувають розмову Маска з Вайдель, стверджуючи, що вона ввела європейських лідерів у стан паніки.

У News Insight пишуть, що перевірка ультраправих і прокремлівських медіа-джерел показує узгоджену спробу використати це інтерв’ю для пропаганди антизахідних і антиєвропейських тем, які підтримують російські геополітичні цілі.

Росія виграє від посилення фрагментації ЄС і зменшення опозиції політиці AfD, особливо щодо України, завдяки підвищенню популярності партії. Цей сценарій показує, як дії Маска посилюють ультраправі рухи та дозволяють російській пропаганді ще більше дестабілізувати Європу,

– пишуть у виданні.

Маск і Вайдель VS Карлсон і Путін

Майбутнє інтерв'ю між Ілоном Маском і Алісою Вайдель проводить разючі паралель з інтерв'ю Такера Карлсона з Владіміром Путіним. Обидві події підкреслюють силу впливових медіа-персон і платформ у посиленні політичних наративів і тому, аби формувати громадську думку.

Сильною пропагандистською перемогою Кремля стало інтерв'ю Такера Карлсона з кремлівським диктатором. Бувши однією з найбільш популярних фігур в американських ЗМІ, Карлсон надав Путіну глобальну платформу для артикуляції свого наративу на такі теми, як звинувачення НАТО, виправдання війни Росії в Україні та критика політики Заходу.

Майбутня розмова Ілона Маска в прямому ефірі з Алісою Вайдель відображає цю динаміку, хоча й у європейському контексті.

Можливі наслідки, реакція світових лідерів та шторм для європейської демократії

Наслідки дискусії Маск-Вайдель виходять за межі Німеччини. Так, в Європі ультраправі організації зібралися навколо цієї події, вбачаючи в ній свідчення того, що їхні справи стають дедалі легітимнішими. Участь Маска активізує ці рухи, надаючи ультраправим групам у таких країнах, як Франція, Італія та Угорщина, відчуття єдності та імпульсу.

"Участь Маска в європейській політиці несе додаткові ризики, як підкреслює ця транснаціональна мобілізація. Він ненавмисно – чи навіть навмисно – допомагає підірвати політичну єдність і демократичні принципи ЄС, надаючи форум крайнім правим лідерам і наративам", – ідеться у статті у статті.

Довго чекати на реакцію лідерів не знадобилося. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив втручання американського мільярдера як неприйнятне порушення демократичних процедур нації. Глава уряду Іспанії Педро Санчес і президент Франції Еммануель Макрон зайняли жорсткішу позицію, звинувативши Маска в підтримці "реакційного інтернаціоналу", який прагне підірвати ліберальну демократію.

Дії Ілона Маска в Німеччині є прикладом того, як поєдналися низка дестабілізуючих факторів, включаючи вплив іноземної пропаганди, зростання ультраправого популізму та стратегічне використання соціальних мереж. Маск підтримує ультраправі рухи і, навмисно чи випадково, грає на руку Росії, безпосередньо взаємодіючи з AfD,

– ідеться в статті.

Там підкреслили, що ця подія стане поворотним моментом, який перевірить здатність демократії справлятися зі складними взаємозв’язками між політикою, технологіями та іноземними впливами.