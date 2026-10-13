Конфлікт із Федоровим, Курська операція і втрата міст: Сирський дав інтерв'ю після відставки

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про причини свого звільнення та деталі протиріч із міністром оборони щодо фінансування потреб фронту. У великому інтерв'ю він підбив підсумки командування, оцінив нову тактику війни дронів та розкрив значення Курської операції.

Про це Сирський розповів для BBC.

Що розповів Сирський після своєї відставки?

За словами Сирського, від 2022 року війна кардинально змінилася через масове використання безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів та штучного інтелекту. Він стверджує, що українські дрони переважають російські за кількістю та якістю, а більшість втрат на полі бою спричиняють саме безпілотники. Сирський також заявив, що співвідношення загальних втрат сторін становить приблизно один до п'яти – шести на користь України.

Курську операцію колишній головком назвав необхідним кроком, який допоміг зірвати російські плани наступу, змусити противника перекинути близько 70 тисяч військових і дати українським силам час на відновлення та підготовку резервів. За його словами, протягом місяця Сили оборони взяли під контроль 1273 квадратні кілометри російської території. Сирський також наголосив на результатах Добропільської операції, під час якої вдалося звільнити 440 квадратних кілометрів і зачистити від російських підрозділів ще близько 330 квадратних кілометрів.

Коментуючи ситуацію на фронті, Сирський зазначив, що протяжність активної сухопутної лінії зіткнення перевищує 1250 кілометрів. Через це повністю перекрити територію неможливо навіть силами противника, який має подвійну чисельну перевагу. За його словами, на фронті сформувалися так звані зони інфільтрації, де позиції утримують невеликі розосереджені групи військових.

Сирський також розповів про втрату Авдіївки та Покровська, пояснивши складну ситуацію перевагою Росії в живій силі й озброєнні. За його словами, відхід з Авдіївки був організованим, а українським військам вдалося уникнути оточення цілих підрозділів. Водночас він визнав, що за наявності більших ресурсів деякі рішення могли бути іншими.

Окремо колишній головком прокоментував розбіжності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, суперечності стосувалися фінансування армійських потреб і закупівель озброєння, зокрема дронів. Сирський стверджує, що міністерство віддавало перевагу окремим видам безпілотників, через що виникав дефіцит інших необхідних засобів, зокрема наземних роботизованих платформ.

Він також відповів на питання про свою відставку. Ситуацію з публічними закликами до його відставки колишній головком назвав незрозумілою, наголосивши, що рішення про кадрові зміни належало до повноважень президента України. За його словами, він не організовував вуличних акцій, а лише отримував відповідні рішення глави держави після розмов із ним.

На завершення, оцінюючи перспективи завершення війни, Сирський зазначив, що мирні переговори залежатимуть від результатів бойових дій, стійкості українців і підтримки міжнародних партнерів. Він також закликав європейські країни готувати армії, економіку та населення до можливих загроз з боку Росії, наголосивши, що не варто розраховувати на те, що війна не пошириться за межі України.