Техніку я вивозив на власний ризик, без наказу Залужного, – Сирський про початок оборони Києва

Сирський згадав як розмовляв із Залужним перед російським повномасштабним вторгненням. Він пригадує, як вивозив техніку з-під ймовірного удару ворога на свій ризик.

Тоді росіяни вивели для ударів "Смерчі", "Гради" та "Урагани", далекобійні системи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для LB.ua.

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Сирський розповів як починалася оборона Києва

Раніше в інтерв'ю "1+1" Сирський розповідав про те, як у 2022 взяв на себе оборону Києва. Оборона вибудовувалася, зокрема, по рубежах ще часів Другої світової.

Сирський зазначив, що за 10 днів до вторгнення говорив із Залужним. Потім він поговорив з ним знову.

Десь за чотири дні я звернувся до нього, кажу, що ми вже, в принципі, все: провели рекогностування, вивезли солдатів, розібралися з рубежами, як ми будемо будувати оборону. Треба вивозити техніку. Він каже, що надати такий наказ не може. І техніку я почав вивозити на свій ризик,

– згадує Сирський.

Розвідка ГУР надала дані, що противник буде наступати вісьмома чи дев'ятьма групами, і вони намагатимуться оточити Київ.

"Я сказав, що оточити такий мегаполіс дев’ятьма батальйонами неможливо. Скоріше за все, виходячи із цієї ситуації, ворог буде діяти так, що створить ударний кулак, і на двох основних напрямках заходження в Київ намагатиметься пробити наші укріплення, позиції. Щоб вийти основними широкими трасами до урядового кварталу, захопити урядовий квартал, захопити керівництво держави, тим самим, у принципі, поставити крапку у війні", – розповідає Сирський.

Знищені ворожі групи мали при собі фотосхеми міста, у всіх були позначені маршрути, і проходили вони якраз в урядовий квартал, у кожного були проставлені квадратики, номери, хто мав куди вийти безпосередньо в урядовому кварталі і що захопити.

Сирський пригадує, що тоді ніхто не ставив під сумнів його песимістичний прогноз щодо російського наступу на Київ.

Колектив Командування Сухопутних військ як був зі мною разом до війни, так зі мною досі і воює, хоча залишився у Сухопутних військах. Але зі мною працює на пунктах управління,

– каже головком.