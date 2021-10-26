Рішення ухвалювали люди з команди Геннадія Кернеса, які були центральною владою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Харківського інституту соцдосліджень Денис Кобзін.

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"Скоріше за все буде 2 тур, але інтриги я не вбачаю. Це Ігор Терехов", – заявив Кобзін.

Терехов не матиме всеукраїнські амбіції в політиці

На думку директора Харківського інституту соцдосліджень, це з одного боку добра новина, а з іншого – погана. Позитив полягає в тому, що Терехов не є політичною суб'єктною фігурою.

Він (Терехов – 24 канал) не протиставлятиме себе Києву, як це робив до нього Кернес,

– наголосив Кобзін.

Директор інституту соцдосліджень вважає, що це забезпечить спокійне життя харків'янам та загалом Україні. "Сьогоднішні реалії протиставляння є не дуже добрими", – зауважив він.

Денис Кобзін про результати виборів у Харкові: дивіться відео

Кобзін: У чинної команди карт-бланш

Центральна влада, за спостереженнями Кобзіна, зрозуміла, що навіть корумпований мер кращий за нелояльного мера. Ба більше, харків'яни зараз не є занепокоєні виборами.

Влада вирішила провести вибори якнайшвидше і дала чинній команді (Харкова – 24 канал) карт-бланш. На Терехова вона зробила певну ставку. Інші кандидати не є дуже серйозними. Денис Кобзін Директор Харківського інституту соцдосліджень

За словами Кобзіна, конкурент Терехова Михайло Добкін немає достатнього ресурсу для проведення серйозної перевиборчої кампанії. "Його не підтримали. За останні роки Добкін навіть із Кернесом посварився", – згадав він.

Вибори мера Харкова: головне

Востаннє очільника міста Харкова обирали 25 жовтня 2020 року. Тоді втретє виграв Геннадій Кернес. Проте до моменту проголошення мером, він майже 2 місяці не з'являвся на публіці.

Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. Уже 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер. Причина – ускладнення від коронавірусу.

Повноваження ексмера офіційно припинились лиш 24 лютого 2021 року. У Верховній Раді хотіли провести вибори у березні 2021 року, хоч остаточну дату вибрали 31 жовтня 2021 року.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу

