У російської влади "бомбить" від її немічності й безпорадності

Російський МЗС буде "бомбити"... Або "бомбить"? Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, дослівно: "Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але й по цілі, якщо колеги не розуміють". Далі читайте російською.

Поясню. Это заявление заместителя главы МИД РФ, который требует уважать международное право от эсминца HMS Defender, который это право не нарушил, причем с какого ракурса не посмотри (корабль ВМС Великобритании шел в международно-признанных территориальных водах Украины, а согласно морскому праву имел право мирного прохода в любых водах), и угрожает бомбить "не просто по курсу", а по цели корабли иностранных государств.

По теме Россия сатанеет: что следует знать об инциденте с британским эсминцем

Что самое забавное, факта бомбометания Су-24М по HMS Defender до сих пор не предоставлено, а ведь видео и фото фиксация во время таких инцидентов ведутся постоянные, с запечатлением каждой секунды происходящего.

Допустим, британцы хотят скрыть факт бомбометания, которое их "напугало", но что же тогда россияне, которые только об этом и твердят как дятлы?

И прекрасно известно, что с российских боевых самолетов велась видеосъемка на протяжении всего инцидента. Где же кадры этого грозного бомбометания? Британцы заявляют, что никакого бомбометания не было и им охотно верю, ведь метать бомбы с летающего ведра с болтами по самому современному эсминцу ПВО – это самоубийство. Но даже не об этом речь.

Россияне на уровне МИД не только продолжают нести ересь про некое нарушение международного права, вторить своему же фейку про бомбометание, но и угрожать уничтожением иностранным кораблям, соблюдающим международное право.

Не пропустите Россияне снова сели в лужу

Что это, если не уровень страны-террориста?

Причем замечу, одно дело, когда какой-нибудь шизофреник, типа Жириновского такие угрозы отпускает, а совсем другое – когда официальное лицо, дипломат!

Вчера я уже говорил, что даже в эпоху Холодной войны СССР не то, чтобы не угрожал настолько открыто и в такой хамской форме, в ходе подобных инцидентов, странам Запада. Сам факт бомбометания по цели другого государства не был ни разу зафиксирован. Россия продолжает нагнетать обстановку, демонстрируя свою грозность и решительность, которых, на самом деле вчера не было замечено нигде, кроме как в новостных лентах и официальных заявлениях российской стороны.

В этом, как и особенность ситуации, когда Россия создает миф, который только она поддерживает, прекрасно понимая, что никакого бомбометания не было и быть не могло, так и банальность… Банальность, заключающаяся в том, что Россия продолжает себя погружать в самоизоляцию с таким ускорением, какого не было даже в эпоху СССР.

И настолько самоубийственная дипломатия может говорить лишь об одном –

А потому, культивация дипломатического коллапса для нее куда приемлемее, чем осознание собственного бессилия. И в этом главная опасность.

Ведь напуганная и загнанная крыса, в предсмертной агонии может броситься. Да, для нее это будет однозначный конец, но вот после ее укусов придется делать уколы от бешенства. Неприятное времяпрепровождение.