Хотіли отримати гроші від ЄС: Лукашенко звинуватив Латвію в інсценуванні нападу на кордоні

У вівторок, 13 жовтня, Олександр Лукашенко відхрестився від причетності до збройного інциденту на латвійському кордоні. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Рига сама інсценувала напад.

За його словами, Латвія хотіла отримати додаткові кошти від Євросоюзу. Про це білоруський диктатор розповів підконтрольним ЗМІ.

Що сказав Лукашенко?

Самопроголошений президент назвав брехнею всі повідомлення ЗМІ та звинувачення на адресу Білорусі. На його думку, інцидент на кордоні Латвії та Білорусі був постановою. Політик стверджує, що латвійці нібито використали інсценування як інформаційний привід, щоб отримати гроші від Європейського Союзу.

Диктатор запевнив, що операції з перетину кордону неможливо провести без його особистого узгодження, а з ним такі дії не обговорювали. Саме це, на думку Лукашенка, мало переконати світ, що білоруські військові не причетні до інциденту.

Ми до цього не маємо жодного стосунку, що ми там проникли на їхню територію – люди в масках, військові – когось схопили, захопили або заштовхнули туди якусь групу мігрантів. Більшої дурниці не придумаєш,

– цинічно заявив самопроголошений президент.

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 жовтня група агресивно налаштованих чоловіків у масках намагалася переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Вони проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Невідомі погрожували латвійським військовослужбовцям предметом, схожим на зброю, під час спроби нелегального перетину кордону. Глава МЗС України Андрій Сибіга тоді зазначив, що за цими діями стоїть Москва.