У Південній Кореї пасажир відчинив двері літака у повітрі, є постраждалі: відео інциденту

У літаку, що летів над Південною Корею, 26 травня стався масштабний інцидент. Один з пасажирів рейсу вирішив відчинити аварійні двері повітряного судна просто під час польоту.

Внаслідок цього постраждали 12 інших людей, які також перебували в літаку. Попри цей інцидент, літак успішно приземлився у місці свого призначення.

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Чоловік відчинив двері повітряного судна у небі над Південною Кореєю

Згодом стало відомо, що інцидент стався в літаку Airbus A321 авіакомпанії Asiana Airlines, який летів з корейського острова Чечжу до міста Тегу. Пасажир літака раптово підвівся зі свого місця та побіг у бік аварійного виходу повітряного судна.

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Загалом на літаку перебували 194 пасажирів, серед них були підлітки-спортсмени, які їхали на змагання з легкої атлетики. За словами очевидців, вони відчували сильний біль та закладеність у вухах після того, як двері повітряного судна відчинились.

Унаслідок цього інциденту 12 осіб опинилися в лікарні. Вони мали проблеми з диханням та інші незначні симптоми.

Попри це повітряне судно змогло успішно приземлитися в аеропорті у місті Тегу. Винуватця затримала корейська поліція та висунула підозру в порушенні законодавства про авіаційну безпеку. Сам чоловік пояснити мотиви свого вчинку – не зміг.

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