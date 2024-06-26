Домагався до 13-річної: у Чорногорії затримали українця, якого підозрюють у статевому злочині
Джерело:RTCG
У чорногорському місті Даниловград затримали українця. Його підозрюють в незаконних діях сексуального характеру.
Йдеться про вчинення статевого акту з неповнолітньою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Що відомо про інцидент з українцем у Чорногорії
Як пояснили правоохоронці, у незаконних діях сексуального характеру звинувачують 45-річного українця, ім'я якого не розкривають. Згідно з оприлюдненою інформацією, він проживає у Подгориці, столиці Чорногорії.
Підозрюється, що ця особа у період з серпня 2023 року по 25 червня 2024 року… вчинила сексуальні домагання щодо 13-річної неповнолітньої,
– кажуть у місцевій поліції.
За наказом прокуратури затриманого помістили під варту. Інших деталей стосовно цього інциденту наразі оприлюднено не було.
Інші інциденти з українцями закордоном
- 19 червня у Болгарії затримали 23-річного громадянина України, який шпигував за найбільшою ТЕС "Маріца-Схід 2". Під час обшуків у нього виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, численні сім-карти й карти пам'яті.
- Як повідомив Крастєв, українця звинуватили в зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.
- Водночас у мережі зауважували, що необхідно також підтвердити, чи дійсно шпигун є громадянином України, й чи займався він шпигунською діяльністю взагалі. Затриманого 23-річного чоловіка вже допитали й слідчі перевіряють усі дані.