Домагався до 13-річної: у Чорногорії затримали українця, якого підозрюють у статевому злочині

26 червня 2024, 14:32
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Джерело:

RTCG

У чорногорському місті Даниловград затримали українця. Його підозрюють в незаконних діях сексуального характеру.

Йдеться про вчинення статевого акту з неповнолітньою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що відомо про інцидент з українцем у Чорногорії

Як пояснили правоохоронці, у незаконних діях сексуального характеру звинувачують 45-річного українця, ім'я якого не розкривають. Згідно з оприлюдненою інформацією, він проживає у Подгориці, столиці Чорногорії.

Підозрюється, що ця особа у період з серпня 2023 року по 25 червня 2024 року… вчинила сексуальні домагання щодо 13-річної неповнолітньої,
– кажуть у місцевій поліції.

За наказом прокуратури затриманого помістили під варту. Інших деталей стосовно цього інциденту наразі оприлюднено не було.

Інші інциденти з українцями закордоном

  • 19 червня у Болгарії затримали 23-річного громадянина України, який шпигував за найбільшою ТЕС "Маріца-Схід 2". Під час обшуків у нього виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, численні сім-карти й карти пам'яті.
  • Як повідомив Крастєв, українця звинуватили в зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.
  • Водночас у мережі зауважували, що необхідно також підтвердити, чи дійсно шпигун є громадянином України, й чи займався він шпигунською діяльністю взагалі. Затриманого 23-річного чоловіка вже допитали й слідчі перевіряють усі дані.

Автор: Маргарита Волошина