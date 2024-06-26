Домагався до 13-річної: у Чорногорії затримали українця, якого підозрюють у статевому злочині

У чорногорському місті Даниловград затримали українця. Його підозрюють в незаконних діях сексуального характеру.

Йдеться про вчинення статевого акту з неповнолітньою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що відомо про інцидент з українцем у Чорногорії

Як пояснили правоохоронці, у незаконних діях сексуального характеру звинувачують 45-річного українця, ім'я якого не розкривають. Згідно з оприлюдненою інформацією, він проживає у Подгориці, столиці Чорногорії.

Підозрюється, що ця особа у період з серпня 2023 року по 25 червня 2024 року… вчинила сексуальні домагання щодо 13-річної неповнолітньої,

– кажуть у місцевій поліції.

За наказом прокуратури затриманого помістили під варту. Інших деталей стосовно цього інциденту наразі оприлюднено не було.

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