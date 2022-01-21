Інвестиції в молодь: "Метінвест" направив у розвиток української освіти 180 мільйонів гривень

На сьогодні на підприємствах металургійної компанії "Метінвест" працює понад 28 тисяч молодих робітників. Завдяки системній профорієнтаційній роботі їхня чисельність у майбутньому буде лише збільшуватись.

Генеральний директор Групи компаній "Метінвест" Юрій Риженков поділився причинами збільшення молоді серед робітників та розповів завдяки чому компанії вдається досягти таких показників.

Ми зараз інвестуємо серйозні кошти у модернізацію нашого виробництва. Навіть будуємо нові виробництва з нуля – те, чого в Україні давно-давно не було. І там мають бути нові робітники. Тож саме зараз треба починати готувати саме таких хлопців. Починати треба зі школи: як ви знаєте, ми будуємо власний політехнічний університет "Метінвест-політехніку". Тому я сподіваюся, що це буде школа, СУЗ, далі – вища освіта у "Метінвест-політехніці,

– наголошує він.

Риженков також додає, що завдяки якісній технічній освіті промисловість отримає вже готових до нових технологій, до нових викликів талановитих робітників.

"Метінвест" активно допомагає реформувати технічну освіту в Україні. За підтримки компанії реалізовано 57 професійних та 50 освітніх стандартів. Загалом за 15 років своєї діяльності "Метінвест" направив у розвиток української освіти 180 мільйонів гривень.