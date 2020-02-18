Apple не зможе виконати план доходів за I квартал 2020 року: названо причини

Компанія Apple повідомила, що в березні 2020 року її доходи не досягнуть раніше прогнозованого показника, і, ймовірно, будуть меншими. Однією з причин цього є поширення нового коронавірусу COVID-19.

У понеділок, 17 лютого, представники Apple заявили, що компанія може не виконати план доходів за перший квартал 2020 року через два основні фактори, пише Business Insider.

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Перша причина – уповільнення процесу виробництва iPhone через коронавірус.

Другий фактор – зниження попиту на продукцію у Китаї.

У нашому квартальному плані від 28 січня 2020 року представлено всю інформацію, наявну на той час, а також прогнози щодо темпів повернення до звичного режиму роботи після закінчення 10 лютого продовжених вихідних, – йдеться в пресрелізі Apple.

Однак згодом представники техгіганта зазначили, що повернення до роботи проходить повільніше, ніж очікувалося. Саме цей фактор впливає на зниження темпів постачання iPhone.

Як відомо, 42 магазини Apple у Китаї було закрито, і станом на понеділок, 17 лютого, лише сім із них повноцінно працюють.

Нагадаємо, раніше аналітики Citi розповідали, як скоротиться дохід Apple внаслідок епідемії. За їхніми словами, тимчасове зупинення роботи магазинів на місяць коштуватиме техгіганту 3,4 мільярда доларів.

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У Apple зазначають, що продовжують стежити за ситуацією, пов'язаною зі спалахом епідемії коронавірусу. Тому зараз основне для компанії – здоров'я людей.

Слід зазначати, що не лише Apple постраждала від китайського коронавірусу. Китай – це чверть потужностей світового виробництва, тому низка автовиробників зіштовхнулася зі збоями в постачанні деталей із КНР на їхні фабрики.

Коронавірус у Китаї: що відомо Вважається, що вірус зародився в Ухані, одному із найбільших китайських міст. Він убив понад 1700 осіб, кількість людей, інфікованих коронавірусом, – понад 71 000. Більшість випадків зараження зосереджено саме в Китаї: 16 міст закрито на карантин, внаслідок чого постраждало майже 50 мільйонів осіб. Обмежено доступ до всіх визначних місць, щоб уникнути скупчення великої кількості туристів. Низка провідних компаній теж закрили свої офіси та магазини в Китаї, а новорічні канікули було продовжено, щоб зупинити поширення коронавірусу.