Для боротьби з коронавірусом: банк Китаю випустить спеціальні облігації

Китайський банк розвитку планує випустити спеціальні річні облігації на суму до 14,25 мільярдів юаней (близько 2 мільярдів доларів). Таким чином залучають додаткові гроші для боротьби зі смертельно небезпечним китайським коронавірусом.

Кошти від продажу цінних паперів будуть спрямовані на боротьбу з наслідками нового смертельного коронавірусу, повідомляють закордонні ЗМІ.

Відзначається, що строк погашення облігацій банку становитиме один рік.

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Яким буде рівень відсоткової ставки таких цінних паперів поки невідомо. Окрім того, офіційного підтвердження інформації про випуск річних облігацій фінансовий регулятор не надав.

Відзначається, що влада Китаю готує план підтримки економіки країни у зв’язку з розповсюдженням нового коронавірусу. Зокрема, уряд обговорює питання зниження цільового показника економічного росту, запланованого на 2020 рік, приблизно на 6%.

Китайський банк розвитку –державна установа, що вкладає кошти в розвиток інвестиційних проєктів у КНР та в інших країнах світу. Банк працює з 1994 року. Одним із інфраструктурних проєктів, який фінансував Китайський банк розвитку, є найбільша гідроелектростанція у світі, розташована в провінції Хубей (Китай).

Коронавірус – що це?Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Китайський коронавірус вже вбив понад 400 людей. Станом на 4 лютого 2020 року підтверджено більше 20 000 випадків захворювання у Китаї та 192 закордоном.