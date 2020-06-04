Facebook і PayPal інвестували кошти в індонезійську компанію GoJek, приєднавшись до інших технологічних підприємств, з-поміж яких Google і Tencent. Світові техногіганти надали фінансову підтримку GoJek, розробнику мультифункціонального мобільного додатка, за допомогою якого можна замовляти поїздки на таксі та скутерах, доставку їжу та навіть оплачувати рахунки.

Facebook вперше інвестував гроші в індонезійську компанію, повідомляє Techcrunch. Однак ні представники соцмережі, ні PayPal не назвали розміру фінансування.

Що відомо про інвестиції в GoJek

За інформацією GoJek, вищеназвані компанії взяли участь у тривалому раунді фінансування Серії F. У результаті загальний обсяг коштів, які вдалося залучити індонезійському стартапу, перевищив 3 мільярди доларів.

Представники GoJek повідомили, що в березні компанія залучила 1,2 мільярда доларів, а її ринкова вартість зросла до 10 мільярдів доларів. Кількість користувачів сервісу стартапу становить 170 мільйонів осіб у Південно-Східній Азій.

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Партнерство з GoJek: що це дасть Facebook

Для Facebook, яка у квітні інвестувала у провідний телекомунікаційний сервіс Індії, Jio Platforms, фінансова підтримка GoJek відкриє американському техногіганту більше можливостей на азійському ринку.

Метт Айдема, операційний директор WhatsApp, яким володіє Facebook, заявив, що компанія співпрацюватиме з індонезійським стартапом, щоб "залучити представників малого бізнесу та їхніх клієнтів у найбільшу цифрову економіку Південно-Східної Азії".

Більшість малих підприємств Індонезії користуються готівкою, адже у більшої частини місцевих жителів навіть немає відкритого банківського рахунку, і, відповідно, дебетової чи кредитної картки. Однак цифрові платежі безпечніші, ніж розрахунок готівкою, як для бізнесу, так і для населення загалом. Цифрових платежів дають змогу населенню брати участь в економіці країни, надають бізнесу доступ до кредитів, що має вирішальне значення для його зростання,

– йдеться в блозі Facebook.

Індонезія є одним із найбільших азійських ринків для Facebook. У квітні інформаційне агентство Reuters повідомило, що представники соцмережі ведуть переговори з місцевими FinTech-компаніями щодо запуску в регіоні сервісу мобільних платежів.

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Платіжний сектор в Індонезії все ще недооцінений. Тому проникнення на ринки Південно-Східної Азії може принести мільярди доларів. Співпраця з Facebook дасть змогу GoJek вбудувати цифровий гаманець американського техногіганта (наприклад, WhatsApp Pay) у свій додаткок,

– говорить Менг Лю, аналітик Forrester.

Що говорять у PayPal

PayPal, яка минулого року інвестувала кошти в індійський стартап Tala, що надає послугу кредитування, заявила, що комерційне партнерство з GoJek допоможе платіжному гіганту "значно збільшити" свої масштаби на ринку Південно-Східної Азії.