Маккензі Безос вперше потрапила до рейтингу Forbes, але вона не найбагатша жінка у світі

Колишня дружина засновника і генерального директора Amazon Джеффа Безоса Маккензі Безос уперше потрапила в список мільярдерів Forbes.

Чистий обсяг її прибутків оцінено в 36 мільярдів доларів, повідомляє Business Insider. Таким чином, Маккензі Безос знаходиться на четвертому місці з-поміж найбагатших жінок світу.

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Маккензі та Джефф Безоси остаточно завершили процес розлучення в липні 2019 року. Сам Джефф Безос заснував компанію Amazon відразу після одруження з Маккензі.

Згідно з законами штату Вашингтон, усе майно й активи, нажите спільно в шлюбі, під час розлучення розділяється порівно – 50/50. Це означає, що Маккензі мала право отримати половину статків Amazon свого чоловіка, якби вони не підписали шлюбного контракту (чого вони, як повідомлялося, не зробили).

У результаті Маккензі Безос, яка розлучалася з найбагатшим чоловіком у світі, чистий дохід Джеффа Безоса становить 113 мільярдів доларів, могла стати найбагатшою жінкою на планеті зі статками розміром 56 мільярдів доларів. Однак це не зовсім так у випадку колишньої дружини гендиректора Amazon.

За інформацією Forbes, після розлучення Маккензі Безос отримала 25% акцій Джеффа в Amazon, або 4% інтернет-гіганта. Отже, ексдружина засновника Amazon потрапила до п’ятірки найбагатших жінок світу, згідно зі списком мільярдерів Forbes.

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Топ-5 найбагатших жінок світу за версією Forbes

На першому місці в рейтингу жінок-мільярдерок за версією Forbes знаходиться Еліс Волтон – дочка засновника однієї з найбільших мереж супермаркетів США Walmart Сема Волтона. Еліс займається операційною діяльністю бізнес-імперії Волтонів. Розмір її статків становить 54,4 мільярда доларів.

Друге місце посіла Франсуаза Беттанкур-Майєрс, загальна сума її статків становить 48,9 мільярда доларів. Після смерті своєї матері Ліліан Беттанкур – співвласниці компанії L'Oréal – Франсуаза отримала в спадок 39,5 мільярда доларів. Також серед її активіів – 33% акцій L'Oréal.

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Трійку найбагатших жінок світу закриває Джулія Кох – вдова мільярдера Девіда Коха. Після смерті чоловіка у 2019 році Джулія разом із трьома дітьми успадкувала 42% акцій конгломерату Koch Industries і потрапила до списку найбагатших жінок світу. На сьогодні її статки становлять 38,2 мільярда доларів.

Четверте місце за Маккензі Безос.

На п’ятому місці знаходиться Беате Гайстер – дочка співзасновника мережі супермаркетів Aldi Карла Альбрехта. Розмір її доходів становить 33,3 мільярда доларів.



П'ятірка найбагатших жінок світу за версією Forbes