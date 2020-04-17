Онлайн-брокер Robinhood може залучити 250 млн доларів інвестицій: що відомо про фінансування

Robinhood, мобільний застосунок для біржового трейдингу, готується залучити 250 мільйонів доларів інвестицій. Таким чином, ринкова капіталізація платформи може становити 8 мільярдів доларів.

За інформацією анонімних джерел, інвестиційну кампанію очолює Sequoia Capital, американський венчурний фонд, що також, як і Robinhood, базується в Менло-Парк (Каліфорнія, США). Про це повідомляє онлайн-видання про платежі PYMNTS.com.

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Нинішній раунд фінансування мобільної платформи для трейдингу слідує за повідомленням компанії про те, що минулого літа вона отримала 323 мільйонів доларів інвестицій. Після залучення цієї суми ринкова капіталізація Robinhood становила 7,6 мільярдів доларів. Раунд фінансування очолив міжнародний венчурний фонд DST Global з участю інших інвесторів – Ribbit Capital, NEA, Sequoia та Thrive Capital. Про це йдеться в липневій публікації у блозі Robinhood.

Ми залучаємо фінансування, щоб і далі мати змогу виконувати свою діяльність,

– зазначили представники Robinhood.

У Robinhood не відповіли на запит PYMNTS прокоментувати повідомлення щодо останнього раунду фінансування. Компанія функціонує уже сім років і має вже понад 10 мільйонів клієнтів. У Sequoia Capital також поки не коментують ситуацію.

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Під час пандемії коронавірусу доходи Robinhood зросли. Попри волатильність ринків, застосунок став ще більше популярним, і компанія змогла залучити більше клієнтів.

Однак у березні цього року, у роботі мобільного застосунку для трейдингу стався масштабний збій. Зокрема, упродовж усієї сесії торгів у США 2 березня програма не працювала. Цікаво, що під час цього збою індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 стрімко зріс на 4,6%.

Також минулого місяця повідомлялося, що в роботі застосунку Robinhood стався ще один збій. Це відбулося 9 березня, через тиждень після того, як програма не працювала під час одного з найпотужніших торгових днів у році. Пізніше компанія пообіцяла користувачам компенсацію за такі збої у вигляді знижки на підписку розміром 15 доларів.



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