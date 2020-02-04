Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"

Цены акций ряда глобальных компаний находятся на максимально высоком уровне за последние 20 лет. Однако не нужно игнорировать эту тенденцию, считают аналитики Goldman Sachs. Сегодня на долю пяти технологических гигантов – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook – выпадает 18% индекса S&P 500.

Такой показатель является рекордным с момента технологического бума и образования так называемого "пузыря доткомов" в 2000 году, сообщает CNBC.

В частности, 20 лет назад на рынке доминировали Microsoft, Cisco, General Electric, Intel и Exxon Mobil.

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Ведущий инвестиционный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин отметил, что с течением времени растет рыночная капитализация техгигантов, а также их доходы.

Сегодня рыночная капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500, основывается на акциях пяти техгигантов. Значительно низшие ожидания по темпам роста ценных бумаг и больший коэффициент реинвестиций позволяют утверждать, что текущая ситуация будет более устойчивее, чем при возникновении "экономической пузыря" в 2000 году,

– отметил Дэвид Костин.

По словам аналитика Goldman Sachs, чтобы избежать коллапса с ценами акций, как было в 2000 году, нынешним лидерам рынка желательно превышать консенсус-прогнозы.

Консенсус-прогноз – это среднее значение главных показателей финансового развития компании, рассчитанное на основе экспертных оценок.

Что повлияло на рост акций техгигантов?

Стремительный рост цены акций технологических компаний состоялся сразу после обнародования их квартальных финансовых отчетов.

Прибыль Apple за четвертый квартал 2019 года составляет почти 92 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем за предыдущий период.

Заработок Amazon превысил все прогнозы аналитиков. Доход компании составляет 87 миллиардов долларов.

Что такое пузырь доткомов?

Это "экономический пузырь", существовавшей с 1995 года по 2001 год. Феномен образовался в результате стремительного роста акций американских интернет-компаний. Это вызвало настоящий бум в техиндустрии: начали появляться новые интернет-фирмы, старые предприятия переориентировались на онлайн-бизнес. На самом деле эти масштабные изменения оказались неэффективными. Большие суммы средств, вложенные в развитие новых направлений деятельности, были потрачены впустую, что привело к волне банкротств и резкому снижению индекса NASDAQ.