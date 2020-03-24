Антирекорды влияния коронавируса и "карантина экономики"

Европейские и азиатские индексы по состоянию на вторник, 24 марта, растут. В то время индексы РМІ Европы обновляют исторические минимумы или приближаются к показателям времен кризиса 2007-2008 годов.

Приведем примеры некоторых макропоказателей согласно отчетам РМІ-индексов на базе данных Markiteconomics. За основу возьмем страны еврозоны и Великобританию.

Что такое индекс РМІ? Это специальный числовой показатель деловой активности, один из важнейших экономических индикаторов для отображения состояния определенной отрасли, состояния экономики, оценки конъюнктуры. Индексы РМІ рассчитывают почти во всех странах мира. Особое значение индексы деловой активности имеют в макроэкономике, а также для участников рынка акций. Одним из авторитетных учреждений, которое публикует индексы, является Институт менеджмента поставками (Institute for Supply Management (ISM) США.

Читайте также: Airdrop в США. Рецессия началась: как инвесторам не потерять и приумножить Ситуация в еврозоне Вспышка COVID-19 привела к самому большому краху деловой активности стран, входящих в еврозону (смотрите на графике ниже). Комментируя вспышки данных PMI, Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, отметил: Деловая активность в еврозоне снизилась в марте в значительной степени, чем это наблюдалось даже в разгар мирового финансового кризиса. Крутые падения наблюдались во Франции, Германии и России и по всей остальной части еврозоны, поскольку правительства принимали все более жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса. По теме: "Глобальная пандемия" фондовых рынков, или коррекция влияния коронавируса на инвесторов? По словам Уильямсона, PMI на март указывает на ежеквартальное снижение ВВП примерно на 2%. Вероятно, этот показатель и дальше будет снижаться, поскольку внедряется "более драконовская политика борьбы с вирусом, которая будет потенциально реализована в ближайшие месяцы", отметил экономист. Спрос на большое количество товаров и услуг резко упал, тогда как почти рекордные задержки цепей поставок привели к утилизации производства. Закрытие бизнеса означает, что большая часть экономики ведется всесторонне,

– добавил Уильямсон.

Динамика темпов открытия нового бизнеса / IHS Markit

Динамика выпуска товаров / IHS Markit Интересно: IPO 2020. Инвестиционные возможности Эксперт обратил внимание и на снижение уровня занятости населения. Занятость падает со скоростью, которую наблюдали с июля 2009 года. Деловые настроения на будущий год стали более мрачными, а это свидетельствует о том, что на сегодня усилия политиков не приводят к улучшению ситуации,

– утверждает Крис Уильямсон.

Колебания уровня занятости / IHS Markit Индексы уже повторяют динамику 2009 года, хотя прошло два года после кризиса 2007. Так, в 2020 году только в течение одного месяц (марта) глобальная экономика впала в рецессию, сопоставимую с предыдущими кризисами, которые длились 1-2 года. Великобритания: обзор рынка Как изменился уровень ВВП Великобритании – смотрите на графике ниже. Опять же, внутренний валовой продукт Великобритании на сегодня достиг послекризисного уровня – 2009 года. Как изменились индексы производства и услуг, а также уровень занятости в Великобритании:

Динамика индекса производственных мощностей и услуг / IHS Markit

Динамика индекса производственных мощностей и услуг / IHS Markit

Уровень занятости населения / IHS Markit / IHS Markit В общем, происходит снижение показателей в кризисных уровней 2008-2010, 1994-1995 годов.

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Западные рынки

В то же время аналитики институциональных инвесторов меняют свои позиции по таким компаниям, как, например, Intel. Во время кризиса доткомов в 2000-2001 годах данная компания потеряла много своих позиций, особенно просела в цене (-72,97%).

Что такое пузырь доткомов? Это "экономический пузырь", существовавшей с 1995 года по 2001 год. Феномен образовался в результате стремительного роста акций американских интернет-компаний. Это вызвало настоящий бум в техиндустрии: начали появляться новые интернет-фирмы, старые предприятия переориентировались на онлайн-бизнес. На самом деле эти масштабные изменения оказались неэффективными. Большие суммы средств, вложенные в развитие новых направлений деятельности, были потрачены впустую, что привело к волне банкротств и резкого снижения индекса NASDAQ.

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Ценные бумаги Intel сейчас упали на 26,47%. Также есть потенциал проседания их цены до уровня 13-20 долларов за одну акцию, и коридор в 30 долларов за акцию.



Динамика стоимости акций Intel / Данные Фридом Финанс Украина

Относительно компаний, которые рекомендуют для покупки, то можно выделить акции Кока-Колы.



Динамика стоимости акций Coca-Cola / Данные Фридом Финанс Украина

Сейчас стоимость ценных бумаг производителя напитков составляет около 37 долларов за одну штуку, а уровень поддержки – 36 долларов за акцию (показатели 1998, 2012-2014 годов). Цена упала на 37,4% за последний месяц 2020 года. Ценовой диапазон Кока-Колы сейчас на минимуме глобального тренда еще с начала торговли ценными бумагами на биржах.

Поэтому видим неоднозначную ситуацию снижения показателей деловой активности в Европе и мире, а также обновления локальных и глобальных минимумов цен на финансовые активы. Кризис – период как и потрясений, так и возможностей. Челлендж – наш лучший друг, но ситуацию нужно оценивать трезво и рационально.

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина".