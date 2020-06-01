Основатель и генеральный директор гиганта электронной коммерции Amazon Джефф Безос инвестировал деньги в британский стартап Beacon, который разработал цифровую платформу для отслеживания грузов.

Безос стал одним из немногих инвесторов, благодаря которым компания привлекла 15 млн долларов в ходе раунда финансирования, сообщает PYMNTS. Также в британский стартап вложил деньги венчурный фонд 8VC.

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По словам представителей стартапа, все привлеченные деньги во время раунда финансирования будет направлено на наем новых работников, развитие технологии и расширение рынка.

Генеральный директор Beacon Фрейзер Робинсон, ранее работавший в Uber, заявил, что компания трудится над тем, чтобы быть конкурентным в современном мире цифровых технологий.

Учитывая тот факт, что в результате COVID-19 глобализация ускоряется, мы считаем, что традиционные экспедиторы тоже будут подстраиваться под цифровые технологии,

– добавил Робинсон.

Что известно о компании Beacon? Разработала сервис, который предоставляет данные о доставке грузов в режиме реального времени и отслеживает логистику различных грузов по всему миру. В частности, среди логистических услуг стартапа – отслеживание морских, воздушных и грузовых перевозок.



Стартап Beacon основан в 2018 году Фрейзером и другими бывшими топ-менеджерами Uber – Трэвисом Калаником и Гарретом Кемпом. Также среди основателей есть и Эрик Шмидт, ранее работавший генеральным директором Google.

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Как Джефф Безос поддерживает молодые проекты

Beacon – это не первый стартап, в который вложил деньги Джефф Безос. Миллиардер предоставляет финансирование молодым компаниям как непосредственно через Amazon, так и через собственный венчурный фонд Bezos Expeditions, или же просто используя только личный капитал.

Среди ныне известных стартапов, в которые когда-то поверил Безос – Airbnb и Uber.

Bezos Expeditions, в свою очередь, финансировала такие компании