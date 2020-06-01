Джефф Безос инвестировал в логистический стартап: чем компания заинтересовала основателя Amazon
Основатель и генеральный директор гиганта электронной коммерции Amazon Джефф Безос инвестировал деньги в британский стартап Beacon, который разработал цифровую платформу для отслеживания грузов.
Безос стал одним из немногих инвесторов, благодаря которым компания привлекла 15 млн долларов в ходе раунда финансирования, сообщает PYMNTS. Также в британский стартап вложил деньги венчурный фонд 8VC.
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По словам представителей стартапа, все привлеченные деньги во время раунда финансирования будет направлено на наем новых работников, развитие технологии и расширение рынка.
Генеральный директор Beacon Фрейзер Робинсон, ранее работавший в Uber, заявил, что компания трудится над тем, чтобы быть конкурентным в современном мире цифровых технологий.
Учитывая тот факт, что в результате COVID-19 глобализация ускоряется, мы считаем, что традиционные экспедиторы тоже будут подстраиваться под цифровые технологии,
– добавил Робинсон.
Что известно о компании Beacon? Разработала сервис, который предоставляет данные о доставке грузов в режиме реального времени и отслеживает логистику различных грузов по всему миру. В частности, среди логистических услуг стартапа – отслеживание морских, воздушных и грузовых перевозок.
Стартап Beacon основан в 2018 году Фрейзером и другими бывшими топ-менеджерами Uber – Трэвисом Калаником и Гарретом Кемпом. Также среди основателей есть и Эрик Шмидт, ранее работавший генеральным директором Google.
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Как Джефф Безос поддерживает молодые проекты
Beacon – это не первый стартап, в который вложил деньги Джефф Безос. Миллиардер предоставляет финансирование молодым компаниям как непосредственно через Amazon, так и через собственный венчурный фонд Bezos Expeditions, или же просто используя только личный капитал.
Среди ныне известных стартапов, в которые когда-то поверил Безос – Airbnb и Uber.
Bezos Expeditions, в свою очередь, финансировала такие компании
- в сфере биотехнологий, которые занимаются созданием лекарств от рака;
- в сельскохозяйственные технологические проекты, которые хотят решить проблему голода в мире;
- в индустрии финтеха и образования.