Фондовый рынок США растет вопреки прогнозам о рецессии и рекордном уровне безработицы

Фондовые рынки выросли после того, как сенат США принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Документ должна поддержать Палата представителей и президент Дональд Трамп.

Уже были сообщения о том, что в США началась рецессия, а безработица в стране достигнет рекордного уровня. Несмотря на это рынки акций начали расти на этой неделе, хотя накануне подверглись существенному обвалу, пишет Forbes.

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Как изменилась ситуация на биржах на этой неделе:

Промышленный индекс Доу-Джонса набрал в четверг, 26 марта, 6,3% , что превышает 1300 пунктов, а индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 вырос тоже на 6,3% . Фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 5,3% .

в четверг, 26 марта, , что превышает 1300 пунктов, а индекс акций крупнейших американских компаний . Фондовый индекс . В течение последних трех дней индекс Доу-Джонса вырос почти на 24% – это наибольший рост в сутки с 1930-х годов.

– это наибольший рост в сутки с 1930-х годов. Кроме того, в течение недели изменились прогнозы по уровню безработицы в США. В частности, в 2020 году аналитики предсказывают, что более 6 млн граждан США останутся без работы . Это число больше чем в четыре раза превысило показатель 1982 года – 694 тысяч безработных.

. Это число больше чем в четыре раза превысило показатель 1982 года – 694 тысяч безработных. Индекс волатильности VIX был зафиксирован на отметке 62,46 в четверг, 26 марта, во второй половине дня. Этот показатель значительно меньший, чем тот, который был на прошлой неделе – 82,69. Несмотря на рост индекса, он все еще находится далеко от уровней, которые были еще до пандемии – от 15 до 30.

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Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 27 марта 2020 в мире зарегистрировано 537 808 подтвержденных случаев заражения, из них 24 127 – закончились смертью. Выздоровели уже 123 312 человек.



В Украине подтверждено 218 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 5 – летальные, а 4 пациента выздоровели.

По мнению инвесторов, нынешняя ситуация подтолкнет Палату представителей принять законопроект о выделении финансовой помощи,

– заявил Джефри Клейнтоп, главный инвестиционный стратег в компании Charles Schwab&Co.

Напомним, в среду, 25 марта, сенат утвердил законопроект о выделении пакета финансовой помощи на сумму 2 триллиона долларов. Это произошло после шести дней переговоров и двух неудачных голосований.

Законопроект предусматривал предоставление экстренных займов малому и среднему бизнесу, помощи гражданам США, которые пострадали от коронавируса, а также финансирование больниц, которым не хватает оборудования и средств индивидуальной защиты для работников.