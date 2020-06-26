Экономика Европы резко выросла в июне: о чем говорят последние аналитические данные
Экономика Европы, которая в 2020 году переживает самое большое падение в результате пандемии коронавируса, похоже, восстанавливается быстрее, чем ранее прогнозировали аналитики.
Об этом свидетельствуют последние опросы, в которых принимали участие представители бизнеса, пишет Markets Insider.
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Индекс деловой активности стран Европы: последние данные
Согласно данным IHS Markit, индекс деловой активности Франции оказался самым высоким среди всех европейских государств.
Индекс деловой активности стран Европы по состоянию на июнь 2020 года
- Франция: 51,3 против 32,1 в мае.
- Великобритания: 47,6 против 30 в мае.
- Еврозона в целом: 47,5 против 31,9 в мае.
- Германия: 45,8 против 32,3 в мае.
Что такое индекс деловой активности?Индекс деловой активности (PMI – Purchasing Managers Index), рассчитываемый аналитической компанией IHS Markit, – показатель, используемый для отслеживания экономического направления бизнес-активности.
Значение этого индекса на уровне 50 означало бы нейтральный или стабильный уровень роста; выше 50 демонстрирует развитие, а ниже 50 – стагнацию.
Во время экономического спада обычно индекс деловой активности составляет до 45 пунктов, а при развитии PMI, как правило, задерживается примерно посередине 50-ти. Еще два месяца назад этот показатель был рекордно низким для экономик всего мира.
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Касательно еврозоны, то ослабление карантинных мер способствовало укреплению бизнес-настроений в июне. Данные IHS Markit демонстрируют рекордное значение за последние четыре месяца для этого региона – это 47,5 против 31,9 еще в мае.
Между тем, индекс деловой активности Великобритании вырос с 30 в мае до 47,5 в этом месяце. Это свидетельствует о том, что британская экономика, вероятно, вернется к тенденции роста уже в третьем квартале 2020 года.
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