Как запустить стартап в 2020 году: лучшие советы для начинающих

Кейсы, которые нужны для запуска прибыльного стартапа в 2020 году, не меняются десятилетиями и в ближайшее время тоже будут оставаться такими же. Поэтому лучшим советом для предпринимателей, которые хотят создать собственную компанию – не ждать следующего года.

Итак, с чего начать, как проверить эффективность собственной идеи и правильно распределить финансы? Forbes собрал три совета, как запустить собственный стартап.

Если следовать этим рекомендациям, свой замысел можно реализовать за пол года, даже если работать над ним неполный рабочий день.

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"Просканируйте" свою идею

Работая над созданием собственного бизнеса, без ошибок не обойтись. Здесь можно легко ошибиться еще на этапе вложения финансов в продукт, о котором, казалось бы, вы знаете все. Поэтому первый совет – внимательно изучите свою идею, прежде чем двигаться дальше. Это вам позволит эффективно использовать финансы и не тратить их на лишнее.

Самое малое, что вы можете здесь сделать – спросить, например, у десяти потенциальных клиентов об их потребностях и ожиданиях. Цель этого опроса – выявить актуальность того или иного запроса, чтобы в дальнейшем предоставить оптимальное решение.

Обычно простые, на первый взгляд, идеи усложняют процесс создания прибыльного стартапа. Поэтому важно хорошо проработать свой замысел, определить риски, которые могут возникнуть в будущем.

Проанализируйте критику и еще раз "просканируйте" свой замысел

Многие идеи превосходно выглядят на бумаге, однако являются полностью провальными, став основой для реального бизнеса. Кроме того, восторг потенциальных потребителей может быстро угаснуть. Однако это не должно сразу разочаровывать будущего предпринимателя.

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Если вы хотите создать прибыльный стартап в 2020 году, вам нужно вложить немного больше ресурсов в этап, что вызывает критику, и еще раз внимательно проверить качество своего замысла.

Как это можно сделать:

На реализацию идеи и создание продукта понадобятся время и деньги – это логично. Однако зарисовка замысла на бумаге – быстрая и дешевая. Как быть? Проведите еще одно социологическое исследование. Только к первым десяти респондентам добавьте еще такое же количество новых потенциальных потребителей. Этот простой эксперимент поможет избежать предвзятости со стороны первой группы участников опроса. Зато вы сможете еще раз изучить отзывы и комментарии респондентов, чтобы сформулировать основные характеристики своего продукта.

Попробуйте продать свой товар или услугу. Но предложите скидку, например, первым 50 покупателям. Это не только станет действенным методом проверки, но и поможет вам понять, во что дальше вкладывать деньги.

Довольно очевидно, что есть продукты, которые продавать легче. Если сложно придумать убедительное торговое предложение, сосредоточьте внимание на качестве обслуживания клиентов.

Создайте уникальный продукт

Первые два этапа дадут вам всю информацию, необходимую для разработки собственного продукта. Если вы подтвердили актуальность своей идеи с помощью соцопросов, экспериментальной продажи – вы преодолели большую часть пути, направляясь к созданию прибыльного бизнеса. Ведь сам процесс разработки продукта – один из самых легких этапов.