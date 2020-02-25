Коронавирус и мировая экономика: повлечет ли эпидемия новый финансовый кризис
Вспышка эпидемии коронавируса привела к стремительному падению основных фондовых индексов, снижению цен на нефть и металлы, а также замедлила темпы роста экономики ряда стран. Однако действительно проблема заключается только в китайском вирусе? Или это просто стало триггером для мирового коллапса рынков и возникновения глобального экономического кризиса?
Эксперты компании "Фридом Финанс Украина" проанализировали важные показатели и индексы, указывающие на возможный крах финансовых рынков, а отсюда и экономик некоторых стран.
Падение индекса Baltic Dry и, как результат, китайский логистический коллапс
BDI Baltic Exchange Dry Index (BDIY: IND) отражает стоимость фрахтовых перевозок и, следовательно, спрос на промышленный грузооборот.
Индекс снизился на 62,29% – с 1090 долларов (данные по состоянию на 24 декабря 2019) до 411 долларов. Подчеркиваем, что такое стремительное падение произошло всего за 1,5 месяца.
Сейчас наблюдаем небольшое восстановление показателя до уровня 450 долларов (по состоянию на 18 февраля 2020).
Рис.1. График BDI Baltic Exchange Dry Index (BDIY:IND) за последние 5 лет / Данные Bloomberg
На графике видно, что BDIY: IND приблизился к уровню 5 февраля 2016, который в то время составлял 297 долларов. Если проанализировать минимальные показатели графика, видим, что это сезонный фактор, который присущ именно февралю.
Падение этого показателя связано с нестабильной ситуацией на рынке нефти. В частности, нефтяная отрасль развивается в условиях коронавируса особенно сложно, констатирует стратег Saxo Bank Оле Слот Хансен. По его словам, неизбежное сокращение накладывается на избыток добычи.
По теме: Нефть дешевеет, фондовые индексы падают: рынки все еще лихорадит от коронавируса
Во "Фридом Финанс Украина" предусматривают, что такое быстрое снижение, буквально за месяц-полтора, стало результатом наложения вспышки коронавируса на общую сезонную тенденцию.
В условиях распространения китайского вируса границы почти закрыты, а суда, которые уже вышли с сухим грузом в море "дрейфуют", не имея возможности зайти в доки для проверки и разгрузки. Ведь это по времени невыгодно транспортной компании из-за высокой стоимости простоя в доке.
В результате логистический "китайский" транспортный коллапс приведет к кассовому разрыву многих компаний, чье производство и поставки зависят от Китая, – прогнозируют эксперты" Фридом Финанс Украина".
Ставка на результат: как изменился индекс делового доверия
Business confidence index (BCI) – показатель доверия бизнеса; предоставляет информацию о предстоящих событиях, основанные на опросах по развитию производства, заказов и запасов готовой продукции в отрасли. Он может быть использован для мониторинга роста производства и прогнозов поворотных моментов экономической деятельности.
Если числа превышают сотню – это свидетельствует о повышенной уверенность в ближайшей перспективе бизнеса, а числа ниже 100 – указывают на пессимизм в будущем.
Рис.2. Business confidence index (BCI) (2008-2020рр.) / Данные data.oecd.org
На графике видим падение показателя за пределы 100, что сопоставимо с периодом экономического кризиса 2008 года. Это касается как общего показателя OECD, так и Китая и США.
Интересно: Коронавирус: что о нем говорят Apple, Coca-Cola, Nike и другие компании
Таким образом, можно предположить, что компании не доверяют прогнозам о росте, а, в основном, имеют пессимистическое настроение. Это, в свою очередь, может привести к очередному финансовому кризису 2007-2008 годов. Ведь уровень стоимости и перегрева рынков сейчас значительно выше, чем в 2007-2008 годах (См. рис. 3).
Рис.3. График индекса S&P 500 (2000-2020рр.)
После двух кризисов – 2000 (доткомов) и 2007 (деривативно-ипотечно-жилищный) – есть сомнения относительно дальнейшего роста рынка, который и так уже поднялся на + 396,2% после 2009 года, что является историческим рекордом.
Индекс смещается четко по графику до отметки 3500-3600. Сейчас на рынок сильно влияет предвыборная кампания в США и отчеты о высоких доходах американских компаний.
Однако логистический коллапс в I, II кварталах 2020 года может привести к падению рынка или коррекции до уровня 3000-2600-2200, в зависимости от величины воздействия негативных факторов.
Вспышка коронавируса: последствия для экономики Китая и мира в целом
Начало 2020 года стало слишком негативным для Китая. Длительные отпуска по случаю празднования Нового года по лунному календарю и в результате распространения коронавируса стали причинами падения экономических показателей КНР. Кроме того, ряд компаний вынуждены была временно прекратить работу в Китае, что тоже нанесло им значительного материального ущерба.
По теме: Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
Центробанк Китая поддержал экономику страны на фоне вспышки коронавируса, выведя на рынки 3 февраля 2020 ликвидность на сумму 1,3 трлн юаней (156 млрд евро). В результате общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года.
По данным отчета BOC Research Institute "The Report on Economic and Financial Outlook for 2020", в первой половине 2020 году мировая экономика еще больше замедлится. Этому будет способствовать переплетение политических и экономических факторов. Годовые темпы роста снизятся на 0,1 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.
Если говорить об экономике и финансах КНР, то в отчете BOC Research Institute указано, что в 2019 обнаружены большие сложности как в ее внутренней, так и во внешней среде.
Относительно прогнозов на 2020 год, в отчете перечислено больше рисков и проблем в китайской экономике. Однако все они представлены с "осторожно оптимистичным" тоном.
Читайте также: Коронавирус против предпринимателей: миллионы компаний Китая оказались на грани закрытия
Учитывая современные внутренние и внешние рыночные условия, природный темп прироста экономики Китая, вероятно, будет на уровне ниже 6% в 2020 году если не произойдет значительных политических корректировок.
Уже в начале февраля, Oxford Economics сделала собственные прогнозы относительно влияния коронавируса на ВВП Китая, Азиатско-Тихоокеанских стран (АРАС) и мира в целом (См. рис. 4).
Рис.4. График влияния коронавируса на ВВП стран / Данные Oxford Economics
Как видим, с каждым кварталом влияние китайского вируса уменьшается, однако аналитики оценивают первый квартал достаточно рисковым.
Коронавирус – это только возможный триггер к глобальному кризису финансовых рынков и экономическому кризису. Мы это видим уже в середине февраля, поскольку компания Apple ранее заявила о том, что план продаж за первый квартал не будет выполнен из-за проблем с производством. Однако это еще не достаточный стимул к обвалу рынков, а только заявка на небольшую коррекцию, – отметили эксперты "Фридом Финанс Украина".
По мнению специалистов компании, выходом из ситуации станет постепенный переход к использованию активов денежного рынка (драгоценные металлы, краткосрочные гособлигации и наличность в разных валютах), в которые целесообразно вложить деньги после коррекции.
Что известно о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусе 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 25 февраля 2020 в мире зарегистрировано 80 150 подтвержденных случаев заражения, из них 2699 – летальные. Выздоровели уже 27 695 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.