Коронавирус и мировая экономика: повлечет ли эпидемия новый финансовый кризис

Вспышка эпидемии коронавируса привела к стремительному падению основных фондовых индексов, снижению цен на нефть и металлы, а также замедлила темпы роста экономики ряда стран. Однако действительно проблема заключается только в китайском вирусе? Или это просто стало триггером для мирового коллапса рынков и возникновения глобального экономического кризиса?

Эксперты компании "Фридом Финанс Украина" проанализировали важные показатели и индексы, указывающие на возможный крах финансовых рынков, а отсюда и экономик некоторых стран.

Падение индекса Baltic Dry и, как результат, китайский логистический коллапс

BDI Baltic Exchange Dry Index (BDIY: IND) отражает стоимость фрахтовых перевозок и, следовательно, спрос на промышленный грузооборот.

Индекс снизился на 62,29% – с 1090 долларов (данные по состоянию на 24 декабря 2019) до 411 долларов. Подчеркиваем, что такое стремительное падение произошло всего за 1,5 месяца.

Сейчас наблюдаем небольшое восстановление показателя до уровня 450 долларов (по состоянию на 18 февраля 2020).