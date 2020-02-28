Коррекция на фондовом рынке: как долго длится и какие могут быть последствия

В четверг, 27 февраля, состоялась коррекция на фондовом рынке США, в ходе которой ключевые индексы обвалились. Основная причина – коронавирус, который распространяется за пределами Китая.

На фоне паники из-за вируса инвесторы начали вкладывать деньги не в акции, а в более безопасные активы, пишет CNBC.

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Поэтому индекс Доу-Джонса и S&P 500 упали на 4,4%. Первый потерял рекордных 1190,9 пунктов.

С понедельника, 24 февраля, S&P 500 и индекс Доу-Джонса снизились более чем на 10% каждый.

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Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать? Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае с обвалом фондового рынка США в четверг, коррекция определяется как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов – как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год. Однако тенденции на рынке показывают, что такие изменения приводят к снижению показателей на 13%.



Для восстановления индексов в среднем требуется 3-4 месяца. Но это только в случае, когда на рынке не царит медвежий тренд и показатели не снизились на 20%. Если же фондовые индексы, все-таки, опустились на 20%, времени на их восстановление нужно больше.

Ключевые числа, характеризующие коррекцию на фондовом рынке США (по данным анализа CNBC и инвестиционного банка Goldman Sachs): Со времен Второй мировой войны прошло 26 коррекций на фондовом рынке США (без учета той, что состоялась в четверг) со снижением основных показателей на 13,7% в среднем за четыре месяца.

(без учета той, что состоялась в четверг) со снижением основных показателей на 13,7% в среднем за четыре месяца. На восстановление фондовых индексов было потрачено около четырех месяцев .

. Последняя коррекция на рынке проходила на протяжении сентября-декабря 2018 года. Индекс S&P 500, который объединяет 500 самых дорогих акционерных компаний США, подскочил и преодолел коррекцию в течение осени 2018 года, прежде чем окунуться в медвежий тренд (снизился на 20% от своего наивысшего уровня) накануне Рождества.



Коррекция на фондовом рынке США: обзор по годам (с начала Второй мировой войны) / CNBC

Со времен Второй мировой войны 12 раз на фондовом рынке США доминировал именно медвежий тренд. В среднем снижение ключевых индексов было на уровне 32,5%.

Последний существенный обвал проходил с октября 2007 года по март 2009 года, когда показатели рынка снизились на 57%, а затем восстанавливались более четырех лет.

Медвежий тренд на рынке с начала Второй мировой войны: падение ключевых индексов / CNBC

Так, S&P 500 закрывал торги, находясь именно на медвежьем рынке в декабре 2018 года.

Медвежий тренд на рынке в среднем длится 14,5 месяцев, а на восстановление обычно требуется два года.