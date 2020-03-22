Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США

Коронавирус и дальше продолжает негативно влиять на мировые фондовые рынки и приводит к закрытию ряда предприятий. Все больше ведущих американских банков обнародуют неутешительные прогнозы относительно дальнейшего развития экономики.

В частности, финансовые учреждения предсказывают наступление нового мирового кризиса в 2020 году, вызванного пандемией коронавируса. Что именно прогнозируют экономисты крупнейших банков Уолл-стрит – читайте в обзоре 24 канала.

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В пятницу, 20 марта, экономисты Goldman Sachs заявили, что ВВП США снизится сразу на 24% во втором квартале 2020 года. В первом квартале этого года этот показатель уменьшится на 6%. Эксперты банка также прогнозируют, что уровень безработицы в Соединенных Штатах вырастет на 9%. В общем, в течение года ВВП страны упадет в среднем на 3,8%.

В четверг, 19 марта, экономисты Bank of America предупредили, что рецессия в США уже началась. Количество рабочих мест сократится, люди потеряют свое состояние и доверие к государству,

– отметила американский экономист Мишель Мейер. По прогнозам Bank of America, во втором квартале ВВП США снизится на 12%, а в течение года оно упадет на 0,8%.

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В Morgan Stanley тоже предупредили инвесторов о наступлении нового экономического кризиса.

Глобальная рецессия в 2020 году теперь является нашим основным сценарием развития событий,

– сообщил главный экономист банка Четан Ахия.

По его прогнозу, темпы роста мировой экономики замедлятся до 0,9% в этом году. По его словам, это самый низкий уровень после кризиса 2008 года.

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что экономика США опустится на 12,9% во втором квартале 2020 года. В результате коронавируса весь предыдущий рост экономики страны остановится и будет направлен в противоположную сторону – возможно, даже и во времена Второй мировой войны.



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Эксперты UBS аналогично пророчат "масштабное сокращение" почти на 10% ВВП США во втором квартале этого года. Кроме того, они прогнозируют большой спад американской экономики и в первой половине 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Однако: большинство экономистов вышеперечисленных банков утверждают, что несмотря на резкий спад уровня мировой экономики, она сможет восстановиться до конца 2020 года, или не позднее 2021 года. Все зависит от темпов распространения коронавируса.

Удивительный факт для фондового рынка Дубравко Лакос-Бухас, главный стратег банка JPMorgan Chase, заявил, что фондовый рынок США ждет стремительный рост. В частности, по его прогнозу, индекс крупнейших американских компаний S&P 500 достигнет 3400 пунктов до 2021 года, или возрастет сразу на 47% от своего нынешнего уровня.

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До того, как это произойдет, ВВП США сократится на 14% во втором квартале этого года, добавил эксперт. По его словам, такое снижение будет более серьезное, чем в четвертом квартале 2008 года, когда ВВП страны опустилось на 8,4%.

Потери для бизнеса

Инвестор-миллиардер Рэй Далио, который возглавляет Bridgewater Associates – один из крупнейших мировых хедж-фондов, заявил в прошлый четверг, что из-за пандемии коронавируса американские корпорации потеряют 4 трлн долларов.

То, что происходит с нами сейчас, еще никогда не случалось ... У нас уже есть кризис. Многие люди пострадают,

– добавил Далио.