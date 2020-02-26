Не только коронавирус: 5 причин падения финансового рынка

За последние 2 дня фондовый рынок пережил наибольшее падение за последние 2 года. На это есть 5 причин и только одна из них – коронавирус.

За последние два дня стоимость S&P 500 потеряла более 17 триллионов долларов. А индекс Доу-Джонса упал на 3,3% только во вторник. За неделю S&P 500 потерял 7,6%, а Nasdaq – 8,6%. Об этом сообщает MarketWatch.

Что такое индекс Доу-Джонса и S&P 500Индекс Доу-Джонса – это биржевой индекс ценных бумаг (акций) 30 крупнейших американских компаний. Он сводит всю информацию по акциям индустриальных предприятий на американской бирже ценных бумаг. На сегодня, индекс Доу-Джонса считается устаревшим и неточным. В профессиональных кругах чаще пользуются индексом S&P 500, который считается более точным, поскольку исчисляется на основе данных 500 крупнейших компаний США. Однако индекс Доу-Джонса остается самым цитируемым в СМИ биржевым индексом.

На все это есть 5 причин.

Коронавирус

Заболевания COVID-19 зародилось в Ухане, Китае в уже распространилось на несколько стран, в частности пострадали в Южной Корее, Японии, Малайзии, Италии и Иране. В США зафиксировали 57 случаев. В Украине – ни одного. В общем заболело около 80 000, из которых 2778 умерли.

Этот вирус значительно повлиял на производство Китая, второй по величине экономики в мире. Американские технологические компании, такие как Apple Inc. зависят от китайских поставок.

Инвесторы не знают, как долго продлится вспышка, и рано определять, насколько это повредит корпоративным доходам, но ряд компаний уже заявили об убытках для своего бизнеса.

О реакции компаний: Коронавирус: что о нем говорят Apple, Coca-Cola, Nike и другие компании

Выборы в США 2020

Неопределенность результатов президентских выборов в США также начинает управлять рынками, утверждают стратеги и аналитики. Некоторые из них думают, что если сенатор Берни Сандерс, который характеризует себя как демократический социалист, станет кандидатом от Демократической партии, и, возможно, даже президентом, акции упадут. Все потому, что его воспринимают как человека против бизнеса.

Риск для американских акций весьма значителен, если Берне получит номинацию,

– сказал Эд Моя, старший аналитик рынка OANDA.

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Высокие оценки акций

Еще до спада рынка на этой неделе стоимость акций рассматривалась как большая.

Анализ рынка акций показал, что S&P 500 торговал объемом в 18,9 раз больше за взвешенную общую оценку аналитиков, опрошенных MarketWatch. В прошлом году разница была в 16,2 раз. Акции пока оценивают очень высоко.

Рынок облигаций

Доходность от государственных облигаций в США постоянно уменьшается, поскольку желающих на них появляется все больше. Инвесторы на фоне нестабильности из-за коронавируса, ищут надежные ценные бумаги для вкладов и таковыми есть государственные облигации.

Гособлигации сроком на 10 лет рекордно снизились до 1,32%, а 30-летняя treasury note (записка, выдана Министерством финансов США для использования в качестве валюты) упала до своего минимума.

Про облигации в Украине: Государственные облигации: как заработать деньги, не выходя из дома

Опасения финансового кризиса

Инвесторы опасаются, что коронавирус может привести к замедлению глобальной экономики. Это в свою очередь может призветы к полноценной рецессии в США. По мнению эксперта по экономике Рекса Наттинга причина влияния коронавируса на экономику не в самой болезни, а в попытке людей бороться с ее последствиями.

Когда мы отправляем на карантин тех, кто может распространить болезнь, мы прекращаем большую экономическую деятельность,

– считает эксперт.

Исследование Бюджетного бюро Конгресса установило, что пандемия может вызвать краткосрочное влияние на мировую экономику, аналогичную по глубине послевоенной рецессии в США.