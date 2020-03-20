Нефть дорожает, фондовые рынки растут: как изменилась ситуация на мировых биржах

В пятницу, 20 марта, мировые фондовые рынки начали расти после стремительного обвала в предыдущие дни недели. Этому способствовало повышение цен на нефть.

Инвесторы продолжают оценивать усилия правительств различных стран, направленные на борьбу с последствиями коронавируса, пишет Investing.com.

Читайте также: Обвал фондовых рынков: что нужно знать о крупном падении показателей мировых бирж

Как изменились основные европейские фондовые индексы по состоянию на пятницу, 20 марта:

Фьючерсы на немецкий DAX выросли на 4,2% (360 пунктов).

выросли на 4,2% (360 пунктов). Фьючерсы на французский CAC 40 увеличились на 3,2% (125 пунктов).

увеличились на 3,2% (125 пунктов). Ключевой фондовый индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 2,2% (112 пунктов).

поднялся на 2,2% (112 пунктов). Индекс широкого европейского рынка Euro Stoxx 50 вырос на 0,5% (12 пунктов).

Ситуация на азиатских рынках:

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, вырос на 3,2%.

акций Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, вырос на 3,2%. В Южной Корее цены на акции увеличились на 3,5% . Однако падение за неделю составляет 14%.

. Однако падение за неделю составляет 14%. Фьючерсы японского Nikkei подорожали на 17 435 пунктов.

подорожали на 17 435 пунктов. Фьючерсы на американские акции E-Mini на S&P 500 снизились на 1,2%.

Знать больше: Акции, гособлигации и курс валют: как пандемия COVID-19 влияет на финансовые рынки

В США фьючерсы на сырую нефть торговались на 4,6% выше – 27,09 доллара за баррель – после роста стоимости сырья на 24% в четверг, 19 марта. Цена на нефть Brent поднялась на 3,2% до 29,38 доллара после резкого скачка на 14,4% накануне.

По теме: Цены на нефть начали расти после рекордного обвала накануне: что говорят аналитики

Цена золота выросла на 1,5% до 1501 долларов за унцию. Евро, наоборот, упало на 0,6% относительно доллара, достигнув 1,1 доллара.

Ценовая война на рынке нефти

Рост стоимости нефти вызван заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией в "подходящее время". По информации СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность самостоятельно заставить Саудовскую Аравию сократить объемы добычи нефти и использовать новые санкции против РФ, чтобы заставить ее тоже сократить поставки сырья.

Напомним, цены на сырую нефть в США и нефть эталонных марок обвалились на 40% после окончания переговоров ОПЕК с ее союзниками, среди которых была Россия. В частности, РФ не поддержала Саудовскую Аравию в вопросе снизить объемы добычи нефти в условиях распространения коронавируса. В ответ Эр-Рияд увеличил добычу и предоставил Европе, США и странам Азии скидки на покупку сырья.

Обойти кризис: действия финансовых регуляторов в условиях коронавируса

Кроме того, на повышение основных индексов мировых фондовых рынков повлияло сообщение о "третьей фазе" фискальной поддержки на сумму около 1,2% триллиона долларов. Это решение инициировано республиканцами Сената США.

Интересно: Фондовые рынки и мировой кризис: экономист спрогнозировал, что будет с ценами на акции

Также более 30 центральных банков различных стран снизили процентные ставки, чтобы сдержать негативные последствия коронавируса для экономики. Ряд регуляторов ввели специальные экстренные займы для банков и компаний, а также отсрочили уплату налогов.

Пандемия COVID-19: последние сведения Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 подтвержденных случаев заражения, из них 10 030 – закончились смертью. Выздоровели уже 86 031 человек.



В Украине подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, 3 из них – летальные.