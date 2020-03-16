Нефть продолжает дешеветь: как изменились цены на сырье за последнюю неделю

Цены на нефть снова начали снижаться на фоне биржевых торгов в понедельник, 16 марта. Инвесторы оценивают меры со стороны правительства разных стран, направленные на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника, 16 марта, составили 32,68 доллара за баррель, сообщает Интерфакс-Украина. По результатам предыдущей сессии, стоимость нефти этой марки снизилась на 3,76% (1,17 доллара).

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже опустились на 2,11% (0,67 доллара) и составили 31,06 доллара за баррель.

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В течение прошлой недели нефть обеих марок значительно упала в цене:

Brent подешевела за неделю на 25% .

подешевела за неделю на . Цена WTI снизилась на 23%.

По данным Dow Jones Market Data, это максимальное недельное падение стоимости сырья с декабря 2008 года.

Основатель Vanda Insights Ванда Хари отметила, что сейчас мировые финансовые рынки обеспокоены стремительным распространением коронавируса за пределами Китая. В результате регуляторы вынуждены внедрить ряд мер, направленных на сдерживание негативных последствий смертельного вируса для экономики. По словам эксперта, нефть и далее будет дешеветь, если ситуация с темпами распространения коронавируса ухудшится.

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В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил о покупке нефти в больших объемах. Учитывая низкую цену сырья, Соединенным Штатам особенно выгодно сейчас пополнить стратегические запасы.

Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти для хранения в американском стратегическом запасе. Мы будем пополнять нефтехранилища по максимуму,

– сообщил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Цены на нефть: последние изменения

В прошлый понедельник, 9 марта , цены на нефть рекордно снизились. Причина падения – Россия не согласилась с решением Саудовской Аравии поддержать рынок в условиях коронавируса путем сокращения объема добычи нефти. В частности, цена сырой нефти опустилась на 27% до 30,04 доллара за баррель.

, цены на нефть рекордно снизились. Причина падения – Россия не согласилась с решением Саудовской Аравии поддержать рынок в условиях коронавируса путем сокращения объема добычи нефти. В частности, до 30,04 доллара за баррель. На следующий день, 11 марта , стоимость нефти начала расти. Ведь рынок ожидал дополнительные меры правительства США по сдерживанию темпов замедления экономики. Цена нефти Brent достигла 38,5 доллара за баррель.

, стоимость нефти начала расти. Ведь рынок ожидал дополнительные меры правительства США по сдерживанию темпов замедления экономики. Цена нефти за баррель. Незначительный рост стоимости сырья сменился резким падением 12 марта. Это произошло из-за решения президента США Дональда Трампа временно запретить въезд туристов из Европы в США на фоне стремительного распространения коронавируса. Цена Brent составляла 34,22 доллара, а WTI – 31,60 доллара за баррель.