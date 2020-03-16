Нефть продолжает дешеветь: как изменились цены на сырье за последнюю неделю
Цены на нефть снова начали снижаться на фоне биржевых торгов в понедельник, 16 марта. Инвесторы оценивают меры со стороны правительства разных стран, направленные на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса.
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника, 16 марта, составили 32,68 доллара за баррель, сообщает Интерфакс-Украина. По результатам предыдущей сессии, стоимость нефти этой марки снизилась на 3,76% (1,17 доллара).
Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже опустились на 2,11% (0,67 доллара) и составили 31,06 доллара за баррель.
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В течение прошлой недели нефть обеих марок значительно упала в цене:
- Brent подешевела за неделю на 25%.
- Цена WTI снизилась на 23%.
По данным Dow Jones Market Data, это максимальное недельное падение стоимости сырья с декабря 2008 года.
Основатель Vanda Insights Ванда Хари отметила, что сейчас мировые финансовые рынки обеспокоены стремительным распространением коронавируса за пределами Китая. В результате регуляторы вынуждены внедрить ряд мер, направленных на сдерживание негативных последствий смертельного вируса для экономики. По словам эксперта, нефть и далее будет дешеветь, если ситуация с темпами распространения коронавируса ухудшится.
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В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил о покупке нефти в больших объемах. Учитывая низкую цену сырья, Соединенным Штатам особенно выгодно сейчас пополнить стратегические запасы.
Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти для хранения в американском стратегическом запасе. Мы будем пополнять нефтехранилища по максимуму,
– сообщил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Цены на нефть: последние изменения
- В прошлый понедельник, 9 марта, цены на нефть рекордно снизились. Причина падения – Россия не согласилась с решением Саудовской Аравии поддержать рынок в условиях коронавируса путем сокращения объема добычи нефти. В частности, цена сырой нефти опустилась на 27% до 30,04 доллара за баррель.
- На следующий день, 11 марта, стоимость нефти начала расти. Ведь рынок ожидал дополнительные меры правительства США по сдерживанию темпов замедления экономики. Цена нефти Brent достигла 38,5 доллара за баррель.
- Незначительный рост стоимости сырья сменился резким падением 12 марта. Это произошло из-за решения президента США Дональда Трампа временно запретить въезд туристов из Европы в США на фоне стремительного распространения коронавируса. Цена Brent составляла 34,22 доллара, а WTI – 31,60 доллара за баррель.
Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 16 марта 2020 в мире зарегистрировано 169 387 подтвержденных случаев заражения, из них 6513 – закончились смертью. Выздоровели уже 77 257 человек. В Украине подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, один из них – летальный.