Экономисты утверждают, что худшее время для экономики США, когда пандемия нанесла большого ущерба стране, закончилось. Эксперты заявляют, что второй волны коронавируса пока не наблюдается.

О таких выводах экономистов сообщил The Wall Street Journal, пишет PYMNTS.

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Грузоперевозки и рынок недвижимости "выздоравливают"

Эксперты отметили, что начала расти активность в таких сферах, как путешествия и судоходство, которые вынуждены были полностью остановить свою деятельность и достичь исторических минимумов по уровню доходов. Однако сегодня эти отрасли начали восстанавливаться и демонстрировать движение назад к положительным цифрам.

Ресурс Truckstop.com, который исследует рынок грузоперевозок, демонстрирует 18-процентный рост грузов для транспортировки по состоянию на неделю, закончившуюся 18 мая, и отмечает, что спрос повышается в течение последних четырех недель.

Рынок недвижимости тоже значительно улучшил свои показатели:

По состоянию на 24 мая он вырос на 27% и сумел преодолеть рекордное падение, когда коронавирус только начал распространяться, сообщает ShowTime.

Кроме того, в течение последних дней увеличилось количество заявок на ипотеку.

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Агент по недвижимости в Сан-Франциско Джастин Фихельсон заявил, что всплеск спроса на рынке недвижимости в последние недели, связанный, вероятно, с тем количеством времени, которое люди проводят дома.

Люди начали понимать, что им нужно замечательное место, которое они смогут назвать настоящим домом. Низкие процентные ставки тоже являются одной из причин роста спроса на недвижимость,

– отметил Фихельсон.

Безработица и вторая волна COVID-19

Несмотря на такие положительные данные, есть и другие, более серьезные, проблемы. Одна из важнейших - исторически высокий уровень безработицы в США и много рабочих мест, которые могут не восстановиться после карантина. Согласно последним данным, без работы остались почти 40 млн американцев.

Также есть опасения относительно вспышки второй волны коронавируса. Медики заявляют, что существует вероятность того, что вирус снова ударит зимой. Пока никто точно не может спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией.