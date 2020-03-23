Ведущие американские банки массово закрывают отделения из-за коронавируса

Все больше американских банков следуют примеру JPMorgan Chase и ограничивают доступ к услугам своих отделений. Финансовые учреждения вынуждены вводить эти меры, чтобы уменьшить взаимодействие между людьми и снизить темпы распространения коронавируса.

KeyCorp, Fifth Third Bancorp, BBVA USA и PNC тоже объявили о планах закрыть свои отделения, пишет Finextra.

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Представители этих банков сообщили о решении временно прекратить работу филиалов сразу после заявления JPMorgan Chase. В частности, последний закрыл пятую часть отделений из-за увеличения количества больных коронавирусом.

В банке PNC отметили, что намерены временно закрыть четверть своих отделений. Поэтому клиентам нужно будет заранее договориться о том, чтобы отдаленно иметь постоянных доступ к своим счетам. Также они должны позаботиться о закрытии займа или иных услуг, которые нельзя будет получить по телефону, с помощью сети банкоматов или онлайн.

Безопасность наших клиентов и работников остается основным приоритетом для нас. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, непредсказуемы для нас. Поэтому PNC вынужден несколько скорректировать свою деятельность, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам и сотрудникам,

– утверждает председатель PNC Билл Демчак.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 23 марта 2020 в мире зарегистрировано 350 536 подтвержденных случаев заражения, из них 15 328 – закончились смертью. Выздоровели уже 100 165 человек.



В Украине подтверждено 73 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 3 – летальные, а один пациент уже выздоровел.