Visa инвестировала средства в еще один финтех-стартап: подробности

Инвесторами стал ряд мировых компаний, среди которых – международная платежная система Visa, французский финансовый конгломерат BNP Paribas и таиландский банк Siam Commercial Bank, пишет Finextra.

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Кроме вышеупомянутых компаний к раунду финансирования также присоединились не менее известные организации: Международная финансовая корпорация (один из институтов Всемирного банка), японский финансовый холдинг SBI Group и различные венчурные фонды (Sapphire Ventures, Notion Capital, GV, Compplice и Anthemis).

Сегодня Currencycloud работает на рынке Европы и Северной Америки.

Также компания хочет увеличить количество рабочих мест. По словам генерального директора Currencycloud Майка Лавена, вопреки Brexit, команда стартапа в Великобритании расширится.

С такими инвесторами мы готовы стать провайдером следующей волны Финтех-инноваций в платежной сфере,

– Майк Лавен, генеральный директор Currencycloud.

В Currencycloud отметили, что с помощью полученных средств они смогут увеличить количество методов оплаты и развивать экосистемы партнеров. А благодаря привлечению SBI и Siam в перечень инвесторов, британский стартап планирует развивать свой бизнес в Азии.

Currencycloud работает с 2012 года. Компания создала набор API-интерфейсов, которые позволяют банку или любой финансовой организации интегрировать услугу денежных переводов в собственную платформу. В 2019 году компания наладила сотрудничество с Visa, добавив в список своих клиентов британские мобильные банки Monzo и Revolut, а также американскую платежную систему Dwolla.