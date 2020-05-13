Uber може купити найстаріший сервіс доставки їжі у США: що відомо про потенційну угоду

Uber Technologies Inc. зробила пропозицію щодо купівлі Grubhub Inc. У результаті компанія може стати власником двох найбільших сервісів доставки їжі у США. Адже в умовах коронавірусу попит на таку послугу значно зріс.

Компанії ведуть переговори про можливу угоду і можуть досягти домовленості вже в цьому місяці. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на анонімні джерела. Однак не потрібно завчасно радіти новому злиттю на ринку, тому що переговори можуть, усе-таки, закінчитися провалом, зазначили ознайомленні з цим питанням співрозмовники інформагентства.

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Представники Grubhub заявили, що об’єднання з іншою компанією на ринку послуг із доставлення їжі може мати сенс. Адже у компанії шукають шляхи підвищення власної ринкової вартості.

Акції Grubhub зросли в ціні відразу на 39% під час торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі після того, як трейдинг довелося тимчасово зупинити. На момент закриття торгів цінні папери компанії піднялися на 29%, а її вартість – до 5,6 мільярда доларів.

Uber, ринкова капіталізація якої становить 56 мільярдів доларів, у вівторок, 12 травня, зросла ще на 2,3%.

Що відомо про компанію Grubhub? Є найстарішою з найбільших компаній з доставки їжі та продуктів харчування у США – була заснована у 2004 році. Упродовж останніх років конкуренція з боку DoorDash Inc та Uber знизила норму прибутку Grubhub. Окрім того, через пандемію коронавірусу сервіс доставки їжі змушений був визнати, що не зможе виконати своїх фінансових планів за 2020 рік.

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Щодо діяльності Uber, то на минулому тижні компанія повідомила, що закриває свій сервіс з доставки їжі Uber Eats у семи країнах. Адже послуга виявилася непопулярною. Попри це, саме завдяки Uber Eats доходи компанії за перший квартал 2020 року зросли, про що свідчить фінансовий звіт, опублікований на минулому тижні.

Наразі невідомо, за скільки Uber хоче придбати Grubhub.