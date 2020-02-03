Як відкладають гроші на пенсію міленіали, покоління X і бебі-бумери

Молодші покоління американців мають негативну репутацію, коли справа стосується управління фінансами. Однак виявляється, вони починають відкладати гроші на пенсію раніше, ніж це роблять старші покоління.

Згідно з дослідженням Bank of America (BofA), у США міленіали – люди віком від 24 до 41 років – починають накопичувати заощадження на пенсію у 24 роки. Так, представники покоління X (люди, що народилися між 1963-1975 роками) починають відкладати з 30 років, а бебі-бумери (народжені в період 1946-1963 роках) – із 33 років.

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У дослідженні банку США говориться, що міленіали збирають гроші на пенсію попри те, що вони часто зіштовхуються з боргами. Зокрема, троє із чотирьох представників цього покоління заощаджують кошти, маючи невиплачені кредити.

Також міленіали удосконалюють свої фінансові звички. Упродовж останнього року майже 40% респондентів підвищили власний кредитний рейтинг на 40%, 29% – гарантують, що теж збільшать його, а 24% – заощадили більше коштів на пенсію.

Старші міленіали [віком 31-41 рік – ред.], які працювали деякий час і здійснювали внесок у свій 401(k) [накопичувальний пенсійний рахунок у США – ред.], імовірно, побачили, що їхній чистий капітал зростає. Однак ті з них, хто ще ніколи не працював, ще не можуть зрозуміти всіх переваг системи 401(k) або оцінити рівень підвищення цін на житло,

– говорить Ендрю Плеплер, глобальний керівник відділу екологічних, соціальних питань та стратегічного управління BofA.

Згідно з дослідженням BofA, три чверті опитаних міленіалів, які вже мають певні заощадження, додатково відкладають гроші на пенсію; більше ніж половина респондентів – створюють резервний фонд; а третина з них – збирають кошти на придбання власного житла.

При цьому саме купівля будинку є найважливішою метою для представників покоління Z (народилися між другою половиною дев’яностих та другою половиною двотисячних років) і міленіалів. Так, 41% респондентів, які представляють покоління Z, а також 41% молодших міленіалів (24-30 років) економлять гроші, щоб мати змогу придбати житло.

Попри такі амбітні плани, три чверті респондентів серед міленіалів мають борги:

Зокрема, без урахування кредиту на житло, кожен шостий учасник опитування має борг у понад 50 тис. доларів;

Серед інших боргових зобов’язань:

автокредитування (40% опитаних);

борги за кредитними картками (37% опитаних);

не виплачена іпотека (36% опитаних);

студентські кредити (25% опитаних);

персональні кредити (12% опитаних);

борги, що стосуються медичного страхування (11% опитаних).

Дослідження BofA продемонструвало, що 75% опитаних представників покоління міленіалів не впевнені у своєму поточному фінансовому становищі, а 73% – не плекають оптимізму щодо свого матеріально забезпеченого майбутнього.

За даними опитування, у міленіалів викликають стрес наступні фактори, пов’язані з фінансами:

недостатній об’єм заощаджених коштів – про це турбуються 44% респондентів;

заощадження коштів на пенсію – 38%;

невисока заробітна плата – 32%;

рівень життя не відповідає заробітку – 26%;

наявність боргів за кредитними картками – 25%;

заощадження на оплату навчання дітей – 20%;

недостатньо коштів для купівлі власного житла – 20%.

Грошові заощадження залежать і від сімейного стану особи. Наприклад, міленіали без пари, найімовірніше, відкладатимуть кошти на перший внесок для купівлі будинку (82%) та організацію весілля (12%). А близько 70% респондентів серед представників цього покоління заявили, що готові економити на харчах.

Експерти зазначають, що з кожним роком фінансові звички міленіалів поліпшуються.

В опитуванні BofA взяли участь 1903 особи віком від 18 до 73 років, що проживають на території США. Дослідження було проведене впродовж 12-22 вересня 2019 року