Українець розробляє навігацію для "Іскандерів" і "Калібрів": СБУ повідомила про підозру зраднику

Уродженцю Чернігова, який є заступником генерального директора однієї з провідних військових компанії Росії, повідомлено про підозру у державній зраді. Мовиться про Олега Борсука.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Хто такий Олег Борсук і чому на ньому кров українців

Повідомляється, що 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до Москви. Там Олег Борсук обійняв посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс" і став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння росіян.

З початком повномасштабної війни Борсук не лише залишився на посаді, а й активно виконував завдання, спрямовані на підтримку агресії проти України.

Під його безпосереднім керівництвом підприємство здійснює розробку, виробництво та модернізацію навігаційних блоків GPS/GLONASS "СН-99", що входять до системи наведення крилатих ракет та керованих реактивних снарядів російського виробництва,

– вказали в СБУ.

Лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

"Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр", якими ра**сти так само регулярно атакують українські об’єкти", – додали правоохоронці.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук, тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності.