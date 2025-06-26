Українець розробляє навігацію для "Іскандерів" і "Калібрів": СБУ повідомила про підозру зраднику
- Олегу Борсуку, уродженцю Чернігова, який працює в одній з військових компаній Росії, повідомлено про підозру у державній зраді.
- Борсук розробляє супутникову навігацію для російських ракетних систем, таких як "Іскандер" і "Калібр", та активно підтримує агресію проти України.
- У 2023 році під його керівництвом було виготовлено майже 3200 супутникових блоків для ракетних комплексів.
Уродженцю Чернігова, який є заступником генерального директора однієї з провідних військових компанії Росії, повідомлено про підозру у державній зраді. Мовиться про Олега Борсука.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
Дивіться також Russia Today, Скабєєва і Гагаріна: як роспропаганда отримує гроші через монетизацію в Meta
Хто такий Олег Борсук і чому на ньому кров українців
Повідомляється, що 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до Москви. Там Олег Борсук обійняв посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс" і став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння росіян.
З початком повномасштабної війни Борсук не лише залишився на посаді, а й активно виконував завдання, спрямовані на підтримку агресії проти України.
Під його безпосереднім керівництвом підприємство здійснює розробку, виробництво та модернізацію навігаційних блоків GPS/GLONASS "СН-99", що входять до системи наведення крилатих ракет та керованих реактивних снарядів російського виробництва,
– вказали в СБУ.
Лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
"Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр", якими ра**сти так само регулярно атакують українські об’єкти", – додали правоохоронці.
Наразі підозрюваного оголошено у розшук, тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності.