У Києві деякі комерційні банки вже частково видають іпотечні кредити під 8,8%. Водночас, державні банки наразі мають ставку в 14%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками бізнесу Волинської області, пише 24 канал.

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Зараз уже деякі комерційні банки у Києві вже почали видавати іпотеку, згідно з нашими домовленостями, під 8,8 – під 9%. Це не масово, це проблема, що поки що це не масово. Я упевнений, що до кінця року в тому чи іншому обсязі це буде,

– глава держави.

Зеленський додав, що складна ситуація наразі з державними банками, які надавали іпотечні кредити під 25%, а зараз дають під 14%.

"14 - це дуже багато, ми з ними сперечаємось, усе нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, у цьому я впевнений, трішечки треба почекати”, - наголосив український лідер.

Що ще про іпотеку сказав президент:

Він вважає, що не можна брати іпотеку під 25%.

Таким чином молоді сім’ї в Україні можуть прийняти рішення про переїзд в іншу країну, аби вже там купити житло за тією ж ціною, але при цьому заробляти більше.

Не зважаючи на кризу та коронавірус Зеленський обіцяє до кінця року добитися зниження до 10% іпотечних кредитів.

Зустріч Зеленського із представниками бізнесу на Волині: відео

"Поки ми не конкуруємо з усіма провідними європейськими країнами, наприклад, Німеччиною, тієї ж Польщею, куди їде в основному наша молодь, то ми повинні надати хоча б умови. Якщо у нас буде зарплата навіть на 200 євро менша, ніж у Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Я впевнений, що до кінця року, в тому чи іншому обсязі це буде", – додав Зеленський.