Що таке ІПСО та як його застосовує Росія: пояснення спеціаліста Страткому ЗСУ

Росія намагається постійно посилювати психологічний тиск на українців та країни Заходу. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

Про це 24 каналу сказав головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату Тарас Дзюба. Він зауважив, що Кремль запускає дезінформацію, спрямовану на власне населення, аби формувати із українців образ ворога.

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Що таке ІПСО

Дзюба зазначив, що під впливом різних обставин та різної інформації поведінка цільових аудиторій може змінюватися. Якщо якась сторона хоче її змінити під час політичних виборів, зміни політики держави або під час якогось конфлікту – то це може вважатися інформаційно-психологічною операцією.

Взагалі інформаційно-психологічна операція – це вплив інформації на поведінку тих чи інших цільових аудиторій,

– пояснив головний спеціаліст Страткому ЗСУ.

За його словами, заяви пропагандистів на кшталт того, що "8 років бомбили Донбас", є інформаційно-психологічною операцією, яка спрямована насамперед на світову спільноту, аби вона нас засуджувала, і на власне населення Росії, щоб формувати із нас образ ворога для своїх подальших дій.

На кого розрахована дезінформація Росії

Дзюба пояснив, що, якщо росіяни хочуть формувати з нас образ ворога та якимось чином демонізувати українців, робити з нас усіх нацистів – то така дезінформація спрямована на власне населення, бо світ цього не сприйме.

За його словами, якщо ж доводити світу, що для нього самого наразі невигідна підтримка України, то така спекуляція спрямована на міжнародну спільноту. Якщо залякувати українців – то, звісно, на нас.

Головний спеціаліст Страткому ЗСУ зауважив, що ІПСО про "бойових комарів" та "біолабораторії в Україні" була запущена Росією для впливу на міжнародну спільноту. До того ж вона розрахована не на наших союзників, а на країни глобального Півдня, куди входять країни Азії, Африки та частково Латинської й Центральної Америки. Тобто мовиться про країни, в яких менше набагато інформації про ті події, які зараз відбуваються в Україні.

Для чого росіяни заговорили про "десатанізацію"

Дзюба зауважив, що росіяни говорять про те, що в Україні зараз процвітає так звана Церква сатани, яка прийшла до нас із глобального Заходу, де вона дозволена.

Чому вони ввели такий термін? Тому що денацифікація, демілітаризація вже не працюють навіть на їхнє власне населення,

– зауважив головний спеціаліст Страткому ЗСУ.

Адже, пояснив він, демілітаризація за більш ніж 8 місяців "спецоперації" нічого не дала, бо ЗСУ продовжують нищити ворога й роблять це доволі успішно навіть з їхнього погляду.

За його словами, у денацифікацію вже ніхто не вірить у самій Росії, тому що багато людей уже повернулися з війни та розвінчали цей міф кремлівської пропаганди. Тому окупантам треба було вигадати щось нове.

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