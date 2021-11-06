Ірак закрив консульства Білорусі через ставлення до біженців на кордоні

Влада Іраку вирішила закрити два почесні білоруські консульства. Усе через міграційну кризу на кордоні Білорусі з Євросоюзом.

Про те, що дипломатичні представництва закривають, розповів почесний консул Білорусі в Ербілі Фуад Хамад.

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Ірак закрив консульства Білорусі

Припиняють роботу офіси у столиці Іраку Багдаді, а також в місті Ербілі – столиці Іракського Курдистану. Хамад пояснив, що почесні консульства закрили після відповідного рішення уряду Іраку.

Водночас дипломат нагадав, що ці дипустанови не мають повноважень видавати візи.

Крім того, у мережі оприлюднили відео того, як білоруський прапор опускають та знімають з флагштока в місті Ербілі.

З флагштока зняли білоруський прапор: дивіться відео

Причина закриття дипустанов

Закриття почесних дипломатичних представництв пов'язане з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС. Зокрема, з тиском цивілізованого світу на іракську владу, яка ігнорувала потоки своїх мігрантів у Білорусь та подальше їхнє переміщення у країни ЄС.

Таке рішення прийняли також через нелюдське ставлення білоруських прикордонників до біженців.

У жовтні влада Німеччини домовилася з іракською про призупинення частини авіарейсів з Іраку до Білорусі. Аби стримати потік мігрантів до Німеччини, місцевий уряд веде переговори з компаніями, що здійснюють рейси до Мінська, і з країнами відправлення.