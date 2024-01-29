Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі йде у відставку. Цю інформацію він офіційно підтвердив особисто.

Під час брифінгу 29 січня прем'єр Грузії заявив, що залишає свою посаду та йде у відставку.

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Прем'єр Грузії Гарібашвілі йде у відставку

Іраклій Гарібашвілі заявив, що обговорював рішення про відставку з командою.

Я хотів би повідомити громадськості про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра,

– сказав Гарібашвілі.

Він також заявив, що наприкінці минулого року він представив звіт громадськості про його роботу протягом трьох років.

Як відомо, я почав працювати на посаді голови уряду другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні, безкомпромісно захищав інтереси нашої країни і народу, пишаюся результатами, яких ми досягли за цей період разом з командою,

– сказав він.

Що відомо про Іраклія Гарібашвілі

Вперше Іраклій Гарібашвілі обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії ще у 2013 році, але 30 грудня 2015 року подав у відставку. Тоді його замінив Георгій Квірікашвілі.

Вдруге Гарібашвілі став прем'єр-міністром 22 лютого 2021 року – до того він очолював Міноборони Грузії. Відставка Гарібашвілі означає, що уряд знову буде затверджувати парламент.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що йому запропонували обійняти посаду голови партії "Грузинська мрія".

Нагадаємо, 14 грудня Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Європейської ради в Брюсселі.