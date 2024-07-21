Ні Китай, ні США не зацікавлені в цьому: що чекає на Іран, який може отримати збагачений уран

У світі з'являються перестороги, що Іран може отримати збагачений уран для виготовлення ядерної зброї. Ця країна є абсолютно непередбачуваною у світовій політиці, що може загрожувати безпеці багатьох країн.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, якщо Іран отримає збагачений уран, то йому буде не складно виготовити ядерну зброю. Ця країна має ракетоносії, які вже тестують.

Дивіться також Не вірю у реформи, – політолог сказав, чи можливі зміни в Ірані після виборів

Кому може загрожувати іранська зброя

Ігор Рейтерович зазначив, що головним об'єктом для можливої атаки з боку Ірану найперше є Ізраїль. Однак мала ймовірність, що світові лідери допустять появу ядерної зброї у цій країні.

На думку політолога, заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про шанси виготовлення збагаченого урану є сигналом для світу, що треба звернути увагу на небезпеку цього регіону.

Ні Китай, ні США не зацікавлені, щоб клуб ядерних держав зростав. Китайці можуть тиснути на Іран, щоб там не робили цю зброю,

– сказав Рейтерович.