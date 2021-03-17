Визначив як "ворожу ціль": Іран каже, що літак МАУ збили через помилку оператора ППО

В Ірані оприлюднили остаточний звіт щодо збиття ракетами літака МАУ у січні 2020 року. Трагедія сталась, стверджують у Тегерані, через помилку оператора протиповітряної оборони. Він визначив повітряне судно як ворожу ціль.

В Тегерані підтвердили, що по літаку випустили 2 ракети. Такі висновки органу цивільної авіації Ірану.

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Як відреагували на звіт в МЗС України

Джерело: фейсбук МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану щодо авіатрощі.

Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті – ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин,

– сказав Кулеба.

Зазначимо, що Україна передала свої зауваження до технічного звіту, який підготував Іран, наприкінці лютого. В МЗС наголосили, що це було 90 сторінок тексту з вимогами та пропозиціями. Київ наполягав, щоб Тегеран долучив їх до фінального варіанту.

Іран не хоче повідомляти імена підозрюваних

Розслідування щодо авіатрощі прокуратура Ірану завершила у лютому 2021. Обвинувальний акт мають передати до суду. У причетності до катастрофи підозрюють 10 високопоставлений військових командирів. В українському МЗС наголошують, що Тегеран відмовляється називати імена підозрюваних, посилаючись на таємницю слідства.

Головне про авіатрощу над Тегераном

Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня 2020 року.

На борту перебували 176 людей . Усі вони загинули.

. Усі вони загинули. У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи.

У документі вказано, що пасажирський літак був поцілений ракетами через людську помилку.

У січні 2021 року Києву надали вже технічний звіт щодо трагедії.

Головне про катастрофу літака МАУ в Ірані /Інфографіка 24 каналу