Іран та "велика війна": чому це неможливо зараз

Іран та його танцюючі мавпи на короткому повідку продовжують робити гучні заяви й публікувати епічні відео про те, як вони в одну мить зітруть з лиця землі Ізраїль масованим ракетним ударом. Але минає перша доба після слів про помсту, друга, третя… а нічого, крім жвавих роликів, як не було, так і немає.

Все, що треба знати про військову машину Ірану

У цілому, ця ситуація лише підтверджує відсутність в Ірану можливості організувати швидкий акт "відплати". Це говорить про дуже громіздку і неповоротку машину "Корпусу вартових ісламських революцій" в організаційних і практичних питаннях. Та й традиційне "жим-жим" теж не треба забувати.

Читайте також "Врятуйте росіян – скасуйте санкції": як навколо санкцій Заходу з'являється пропаганда

У цьому контексті нагадаю, що в попередній раз "відплата" була відповіддю на ліквідацію 1 квітня в будівлі іранського консульства в Дамаску бригадного генерала Мохаммада Рези Захеді, старшого командувача силами "Кудс" КВІР та інших офіцерів. Ось тільки здійснили відплату аж 14 квітня. І те, за ступенем завданої шкоди Ізраїлю, цей масований комбінований удар більше нагадував пук у калюжу, ніж "стертий з лиця землі Ізраїль".

КВІР пообіцяв дати жорстку відповідь Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганія ще 31 липня, а що в нас за вікном? 7 серпня.

Якщо Іран і завдасть ракетного удару по Ізраїлю цього разу, то від того, коли це відбудеться і в якій кількості будуть залучені засоби поразки, можна судити про те, наскільки військова машина Ірану оперативно може реагувати на різні загрози.

Станом на 6 серпня можу сказати, що військова машина Ірану випереджає всіх за рясним "словоблуддям", а от по оперативності дій… Навіть якщо вдарять завтра вранці, це буде як борщ тижневої давності, який забули поставити в холодильник.

Зауважте "Ліберальні росіяни" не допоможуть нам перемогти

На цьому тлі з особливими почуттями дивлюся на тих, хто говорить про велику війну, що спостерігається на Близькому Сході, провісником якої, мовляв, стане удар по Ізраїлю. Теж саме говорили і 14 квітня, і коли ЦАХАЛ зайшли в Сектор Гази у 2023 році і перетворили його на велике футбольне поле, а великої війни так і немає.

Тут ракети для удару "відплати" два тижні ніяк зібрати не могли, а ви про якусь велику війну.