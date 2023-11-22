Іран може готуватися передати Росії балістичні ракети, – Білий дім

Сполучені Штати стурбовані новою можливою співпрацею Росії та Ірану. Так, іранська сторона може готуватися передати Росії балістичні ракети малої дальності.

Це потрібно для того, щоб російська армія могла продовжувати свою війну проти нашої держави. Водночас Іран отримає свої преференції за цю співпрацю.

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Росія може отримати балістичні ракети від Ірану

Американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо передачі дронів, керованих авіаційних бомб і артилерійських снарядів з Ірану до Росії. Це занепокоєння посилилося, коли Іран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерана у вересні 2023 року.

Також тоді Іран продемонстрував російському міністру ракети SAM 358 і LACM 351. Це стало порушення резолюції ООН щодо Ірану.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Іран може розглядати можливість постачати Росії балістичні ракети для використання в Україні.

Водночас там наголосили, що стежитимуть за ситуацією та вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності.

Журналісти зазначили, що посольство Росії у Вашингтоні й представництво Ірану в ООН утрималися від коментарів щодо можливого передавання ракет.

Крім того, США вважають, що Іран неухильно перетворюється на важливого партнера для Росії, водночас пожинаючи вигоди від цих відносин.

Так, Кірбі стверджував, що Росія допомагає Ірану в розширенні його можливостей збору супутників, на додаток до надання країні ракет, систем ППО та військової електроніки.

Журналісти наголосили, що іранські офіційні особи в Ірані висловили зацікавленість у придбанні літаків Су-35 у Росії. Однак постачання цих літаків ще не завершена.

Іран оновлює свій арсенал

Іран 20 листопада влаштував військову виставку в університеті аерокосмічного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції у Тегерані. Там іранські військові продемонстрували нові види й типи зброї.

Зокрема, на експозиції була й сумнозвісна ракета "Фаттах". Вона, за попередніми даними, здатна рухатися зі швидкістю до 5,1 кілометра на секунду з дальністю польоту 1,4 тисячі кілометра.

Там також були представлені модернізовані безпілотники типу "Шахед". До цього речник Повітряних Сил Юрій Ігнат наголошував, що оновлений БпЛА Shahed-238 важче візуально ідентифікувати в небі через чорний матовий колір фюзеляжу.

Росія та Іран у жовтні 2023 року зазначали, що ракетне ембарго ООН проти Тегерана закінчилося. Таким чином, це може відкрити Москві можливість відкрито купувати в Ірану балістичні ракети та надавати країні свої ракетні технології.