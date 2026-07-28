Ми вже воюємо з ними, – експерт з безпеки оцінив ймовірність удару Ірану балістикою по Україні

В інформаційному просторі шириться інформація про те, що три балістичні ракети Ірану можуть вдарити по Україні у найближчі дні. По це повідомляють моніторингові канали. Однак навряд чи ця інформація підтвердиться.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, підкресливши, що повідомлення про нібито намір Ірану вдарити ракетами по Україні, ймовірніше не більше, ніж погрози.

Росіяни масштабують фейки

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці нагадав, що Іран надає величезну допомогу Росії у військовому плані. Ще раніше була інформація, що країна надала їй свою балістичну зброю. Це, зокрема, ракети Fath-360.

Ця лінійка Fath має різну дальність ураження: від кількох сотень до пів тисячі кілометрів. Але це тактико-технічні характеристики, які безпосередньо публікує сам Тегеран. А вже, як наголосив Жмайло, відомо, наскільки ефективність зброї російської, іранської, північнокорейської під час бойового застосування суттєво відрізняється.

Ми давно воюємо з Іраном, з Північною Кореєю і, відповідно, з Росією. Тобто проти нас воюють три ядерні держави. Те, що ми нещодавно уразили один із їхніх кораблів у Каспійському морі, який перевозив продукцію, зокрема військового призначення, це продовження нашої оборонної війни,

– пояснив Жмайло.

Про іранські ракети й паніку в соцмережах: дивіться у відео

Тому, з його слів, навряд чи вони, по-перше, мають такі спроможності, а якщо і мають, то можуть зробити піар-акцію, що нібито іранські ракети запускалися з території Росії.

Хоча цю балістику ми так само збиваємо, як і російську, нашими ракетами PAC-3. Це не більше, ніж погрози. Зараз росіяни масштабують не тільки такі фейки. Вони й далі продовжують робити це щодо фронту. Зараз несеться відео, що нібито вони захопили Білий Колодязь на Харківщині, а це згенероване штучним інтелектом відео. Тому інформаційна гігієна – це завжди актуальне питання безпосередньо для українців,

– підсумував Жмайло.

До відома! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко заявив, що станом на зараз офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні немає. Аби уникнути маніпуляцій, він підкреслив, що офіційна інформація про підготовку такої атаки відсутня, але додав, що зброєю Тегеран для таких дій потенційно володіє.

Нагадаємо, що раніше Іран заявив про український удар по своєму судну в Каспійському морі. МЗС країни назвало це "кричущим порушенням Статуту ООН". Натомість Зеленський повідомив, що Сили оборони України здобули значних результатів завдяки ударам у Каспійському морі зокрема по суднах, які, з його слів, використовувалися для перевезення військових вантажів, що були пов'язані з Іраном.