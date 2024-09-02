Найближчими днями Іран передасть Росії балістичні ракети, – Bloomberg

Європейські чиновники очікують, що Іран передасть балістичні ракети Росії. Зазначається, що це може статися найближчим часом.

Таку інформацію оприлюднило видання Bloomberg з посиланням на джерела. Власне, про це стало відомо у понеділок, 2 вересня

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Іран найближчим часом передасть балістичні ракети Росії

Іран вже надав Росії сотні дронів за час повномасштабної війни проти України, але можлива передача балістичних ракет "стане тривожним розвитком подій", стверджують джерела Bloomberg, які говорили на умовах анонімності.

Додамо, що тип ракет та обсяг постачання джерела не назвали. Проте зазначили, що передати їх можуть "протягом кількох днів".

Крім цього, у виданні вказали, що Національна рада безпеки США наразі не відповіла на їхнє прохання прокоментувати новину. Також міністерство закордонних справ Ірану та його місія при ООН утримались від коментарів.