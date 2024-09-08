Коаліція терористів готується до глобальних воєн, – Жорін про співпрацю Росії та Ірану

Постачання іранських ракет до Росії повинне об'єднати партнерів України та мотивувати до рішучих дій. Адже ворог діє швидко, а підтримка в "корпорації зла" на абсолютно іншому рівні.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін. Він також наголосив, що коаліція терористів всерйоз готується до глобальних воєн.

Важливо Росія може атакувати інфраструктуру України іранськими ракетами Fateh-360, – ISW

Жорін розкритикував співпрацю Росії та Ірану

Жорін заявив, що доставка іранських балістичних ракет до Росії мала б мотивувати країни Заходу до дій. Військовий наголосив, що рівень згуртованості та підтримки у цій "корпорації зла" абсолютно на іншому рівні.

Він наголосив, що Росія та Іран діють набагато швидше, порівняно з країнами Заходу. Адже партнери України витрачають найцінніше – час. Так, країни Заходу місяцями обмірковують можливість бити їхньою зброєю по території країни-агресорки, а потім ще продовжує обговорювати кожен метр. У цей час ворог діє набагато швидше.

Там все набагато швидше відбувається. Виготовили, передали, виготовляють наступну партію. Без будь-яких обмежень та умов. Бо коаліція терористів всерйоз готується до глобальних воєн та конфліктів,

– наголосив Жорін.

Кількома днями раніше вже стало відомо, Іран відправив Росії балістичні ракети. Наразі достеменно невідомо, який саме тип озброєння отримала країна-агресорка. Ймовірно, окупанти отримали ракети типу Fateh-360, однак у мережі припускають, що Кремль міг домовитися й про потужніші ракети – Fateh-110 чи навіть Zolfaghar.

Якщо Росія отримала від Ірану ракети типу Fateh-360, то окупанти зможуть завдавати ударів на відстані до 120 кілометрів. Втім, якщо Кремль отримав потужніші снаряди, то під загрозою опиняться міста та села у радіусі від 300 до 600 кілометрів.