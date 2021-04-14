Іран почне збагачувати уран: у США називають це провокацією

Іран з 14 квітня приступить до збагачення урану до рівня 60%. У США вже відреагували на такі дії іранської влади.

Про свої наміри Тегеран проінформував МАГАТЕ. На такий крок влада пішла нібито у відповідь на приписувану Ізраїлю атаку на ядерний об'єкт в Натанзі

До теми Байден продовжив санкції проти Ірану, які ввели ще в 1995 році

До речі, Іран планує поставити ще 1 тисячу центрифуг на об'єкт в Натанзі.

Реакція США

Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що плани Тегерану мають провокаційний характер. Вони також ставлять під сумнів прихильність керівництва країни до переговорів з врегулювання його ядерної програми.

Ми серйозно ставимося до провокаційного оголошення Ірану про намір збагачувати уран до 60%,

– заявила Псакі.

За її словами, Р5+1 повинна відкинути цей крок Тегерана. У США вважають конструктивними багатосторонні переговори за участю Ірану, що відбулися минулого тижня у Відні.

"Хоча вони були складними, і ми очікуємо довгого процесу, нас не попереджали ні про які зміни з присутністю на зустрічах, які повинні поновитися на поточному тижні", – додала прессекретарка.

Вона підкреслила, що США прагнуть подолати "ядерну проблему" Ірану за допомогою "дипломатичного діалогу".

У 2015 році Іран та 6 міжнародних партнерів підписали Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми. Документ передбачає поступове зняття з Ірану санкцій, якщо Тегеран скорочуватиме ядерну програму.У 2018 році США вийшли з плану мотивуючи це тим, що Іран своїх зобов'язань не виконує. Водночас Тегеран також відмовився виконувати положення плану. Наразі тривають перемовини щодо відновлення СВПД.