Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян пригрозив світові виходом Ірану із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Усе тому, що його не влаштовує політика Європарламенту.

Так, за словами іранського посадовця, його країна може вийти з Договору у відповідь на нещодавню ініціативу Європарламенту. У ній, зокрема, пропонується внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

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Яка ініціатива не влаштовує Іран

Як зазначили в Anadolu з посиланням на ISNA, 19 січня Європарламент прийняв резолюцію, яка включає вимоги до Євросоюзу щодо:

введення додаткових санкцій проти Ірану,

санкцій проти іранського лідера аятоли та президента,

включення КВІР до списку терористів.

Однак ця резолюція не має зобов'язуючої сили. Ба більше, за словами Абдоллахіяна, Жозеп Боррель нещодавно під час телефонної розмови йому підкреслив, що в Європарламенті не прагнули реалізації прийнятого рішення. Воно було лише виразом емоційного підходу низки представників законодавчого органу.

Погроза Ірану

Хосейн Амір Абдоллахіян відповів на питання щодо можливості виходу Ірану з ДНЯЗ або виведення спостерігачів МАГАТЕ з країни. Він підкреслив: якщо влада ЄС "не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, то Іран розгляне всі варіанти".

Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти,

– сказав він.

Зауважимо. що 16 років тому, у 2007-му, Іран також погрожував переглянути своє членство в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Тоді владу країни не влаштовувало, що їй можуть заважати реалізовувати мирну ядерну програму.